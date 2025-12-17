當面和陳玉珍解釋「助理費除罪化」法律 謝震武「講到快崩潰」畫面曝

謝震武解釋到快崩潰。（取自「新聞面對面」）

國民黨立委陳玉珍針對《立法院組織法》提出修法，被外界認為根本是為「助理費除罪化」，也引發跨黨派國會助理群起抗議。日前她在政論節目中卻表示這不是「除罪」，但當場被主持人謝震武打臉「它就是這樣子」。節目剪輯播出後，不少網友直呼「謝震武講到崩潰了」、「律師都聽不下去」。

陳玉珍日前在政論節目《新聞面對面》中，針對自己提出修法引發的爭議舌戰來賓，其中，她表示該法不是除罪，「如果你沒有貪汙，你可能是詐欺，你可能是別的嘛，這是不一樣的。」

不過，謝震武馬上反駁表示，如果按照陳玉珍提的修法，法官不但不會認定為貪汙，也不會認定是詐欺，讓陳玉珍當場忙問「法官會這樣認定是不是？」謝震武則篤定表示：「沒有貪汙也沒有詐欺，是！」

見陳玉珍還想繼續反駁，謝震武表示，有兩點很重要，第一，裡面寫到是委員的「實質薪資」，第二，有「完全處分權」，所以沒有任何人可以置喙，所以法官不會因為這樣判定詐欺或是貪汙。然而陳玉珍還是持續扯，「法官會有他的...那個...按照這個的心證（手指法案）是不是？」謝震武則無奈表示：「按照這個沒有什麼心證，它就是這樣子。」

影片曝光後，新聞面對面在YouTube短影片直接標記寫上「#謝震武快崩潰了」，留言區網友也紛紛表示：「律師都聽不下去」、「感覺謝律師髒話都快出來了」、「看來律師回家又要多灌好幾箱養氣人蔘了」、「這是免費諮詢著名律師的方法嗎？」

