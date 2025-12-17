為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    當面和陳玉珍解釋「助理費除罪化」法律 謝震武「講到快崩潰」畫面曝

    2025/12/17 12:57 即時新聞／綜合報導
    謝震武解釋到快崩潰。（取自「新聞面對面」）

    謝震武解釋到快崩潰。（取自「新聞面對面」）

    國民黨立委陳玉珍針對《立法院組織法》提出修法，被外界認為根本是為「助理費除罪化」，也引發跨黨派國會助理群起抗議。日前她在政論節目中卻表示這不是「除罪」，但當場被主持人謝震武打臉「它就是這樣子」。節目剪輯播出後，不少網友直呼「謝震武講到崩潰了」、「律師都聽不下去」。

    陳玉珍日前在政論節目《新聞面對面》中，針對自己提出修法引發的爭議舌戰來賓，其中，她表示該法不是除罪，「如果你沒有貪汙，你可能是詐欺，你可能是別的嘛，這是不一樣的。」

    不過，謝震武馬上反駁表示，如果按照陳玉珍提的修法，法官不但不會認定為貪汙，也不會認定是詐欺，讓陳玉珍當場忙問「法官會這樣認定是不是？」謝震武則篤定表示：「沒有貪汙也沒有詐欺，是！」

    見陳玉珍還想繼續反駁，謝震武表示，有兩點很重要，第一，裡面寫到是委員的「實質薪資」，第二，有「完全處分權」，所以沒有任何人可以置喙，所以法官不會因為這樣判定詐欺或是貪汙。然而陳玉珍還是持續扯，「法官會有他的...那個...按照這個的心證（手指法案）是不是？」謝震武則無奈表示：「按照這個沒有什麼心證，它就是這樣子。」

    影片曝光後，新聞面對面在YouTube短影片直接標記寫上「#謝震武快崩潰了」，留言區網友也紛紛表示：「律師都聽不下去」、「感覺謝律師髒話都快出來了」、「看來律師回家又要多灌好幾箱養氣人蔘了」、「這是免費諮詢著名律師的方法嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播