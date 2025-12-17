為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高虹安涉貪逆轉！刑法補教名師：相同案件、法官 見鬼了

    2025/12/17 13:31 即時新聞／綜合報導
    高虹安涉貪二審獲判無罪。（資料照）

    高虹安涉貪二審獲判無罪。（資料照）

    新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，引發外界爭議。法律公職考試補習班「思法人」教授「刑事訴訟法」等科目的名師紀綱提到，過去前台北市議員童仲彥詐領助理費被判3年10月一案，並表示：「相同的案件，相同的法官，見鬼了。」不過，他也認為此案檢方必定上訴，且撤銷原判決發回更審的機率算高。

    紀綱昨日在臉書發文表示，高虹安這個案件，檢方必定上訴，而最高法院受理後，「我認為撤銷原判決發回更審的機率算高。」

    紀綱也指出，當年童仲彥的助理費這一案，是成立貪污治罪條例的。當時的郭豫珍法官認為：「議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，核與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費之性質不相同。」

    然而，在高虹安案，同樣的事情，同一個法官，這次卻是：「不構成貪污治罪條例第5條第1項第2款詐欺罪之無罪，理由：助理酬金及加班費，本質屬於立法委員補助費性質，初始直接撥入立法委員帳戶，由立法委員以雇主身分統籌管理；意即立委助理並非立法院職員。之後因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定之助理個別帳戶。對於助理費、加班費預算編列的性質及理由並無變革。」

    紀綱也忍不住表示：「相同的案件，相同的法官，見鬼了。」另外，他也諷刺：「還有，顏寬恒應該會很生氣。」

    顏寬恒遭台中地檢署指控詐領助理費108萬，一、二審均依貪污罪判處7年10個月，目前全案正上訴最高法院，一旦判決定讞，顏寬恒恐入監服刑。

