為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌稱心疼謝幸恩到「快爆炸」 吳靜怡酸：是怕把柄被抖出來！

    2025/12/16 00:34 即時新聞／綜合報導
    黃國昌15日接受黃光芹主持的政論直播節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

    黃國昌15日接受黃光芹主持的政論直播節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

    民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔跟拍政敵醜聞，到現在面對相關質疑都不敢正面對決。而被認為是其狗仔集團關鍵人物的前中央社記者謝幸恩，被告發妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，北檢本月11日首度以被告身分約談謝幸恩，黃國昌15日受訪時聊到這件事，宣稱「謝幸恩讓我心疼的不得了」！對此，名嘴吳靜怡狠酸，黃國昌脫口說出這句話，很可能是真的有把柄在謝幸恩手中，擔心她全都抖出去。

    黃國昌15日接受資深媒體人黃光芹主持的節目《中午來開匯》專訪時，宣稱謝幸恩讓他「心疼的不得了」，檢調為了弄他，搞到謝幸恩被中央社開除還被告，當初聽到中央社要告謝幸恩，他整個人都「快要爆炸了」，他不懂謝幸恩化名寫獨家報導，為何還要被中央社提告背信。

    對此，吳靜怡週一晚間在政論節目《新台灣加油》上酸，黃國昌口中的「心疼」、「快爆炸」，其實應該是「急得要爆炸了」、「怒急了，怕急了」，因為可能真的有把柄在謝幸恩手中。

    吳靜怡表示，11日檢方僅約談5小時就讓謝幸恩無保情回，當初遭到跟蹤的政要至少有30人，加上先前有不少對話紀錄流出，當中的內容包括有人對狗仔下令「收隊」，倘若謝幸恩沒有跟檢方交代清楚究竟是誰下令收隊、背後主謀、主謀是否有裁決權或是背後金流等，有這麼多問題要問，結果謝幸恩5個小時就出來了，「你說黃國昌會不會怕？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播