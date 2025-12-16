黃國昌稱心疼謝幸恩到「快爆炸」 吳靜怡酸：是怕把柄被抖出來！

黃國昌15日接受黃光芹主持的政論直播節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔跟拍政敵醜聞，到現在面對相關質疑都不敢正面對決。而被認為是其狗仔集團關鍵人物的前中央社記者謝幸恩，被告發妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌，北檢本月11日首度以被告身分約談謝幸恩，黃國昌15日受訪時聊到這件事，宣稱「謝幸恩讓我心疼的不得了」！對此，名嘴吳靜怡狠酸，黃國昌脫口說出這句話，很可能是真的有把柄在謝幸恩手中，擔心她全都抖出去。

黃國昌15日接受資深媒體人黃光芹主持的節目《中午來開匯》專訪時，宣稱謝幸恩讓他「心疼的不得了」，檢調為了弄他，搞到謝幸恩被中央社開除還被告，當初聽到中央社要告謝幸恩，他整個人都「快要爆炸了」，他不懂謝幸恩化名寫獨家報導，為何還要被中央社提告背信。

對此，吳靜怡週一晚間在政論節目《新台灣加油》上酸，黃國昌口中的「心疼」、「快爆炸」，其實應該是「急得要爆炸了」、「怒急了，怕急了」，因為可能真的有把柄在謝幸恩手中。

吳靜怡表示，11日檢方僅約談5小時就讓謝幸恩無保情回，當初遭到跟蹤的政要至少有30人，加上先前有不少對話紀錄流出，當中的內容包括有人對狗仔下令「收隊」，倘若謝幸恩沒有跟檢方交代清楚究竟是誰下令收隊、背後主謀、主謀是否有裁決權或是背後金流等，有這麼多問題要問，結果謝幸恩5個小時就出來了，「你說黃國昌會不會怕？」

