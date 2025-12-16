為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

    2025/12/16 19:42 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週天氣。（氣象署提供）

    未來一週天氣。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，明天週三（17日）清晨局部地區下探11度，白天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。週五及週六南方雲系北移，全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪機會。

    預報員鄭傑仁表示，明天清晨受輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，日夜溫差大，中部以北及宜花約13至17度，花東18至19度，局部近山區有機會達11至12度。

    明天白天東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢機會，桃園以北、花東及恆春半島也有局部零星雨勢，新竹以南地區多雲到晴。

    週五及週六東北季風減弱，北部及宜蘭回溫，但南方雲系北移，各地局部短暫陣雨。下週日（21日）東北季風再增強，下週一（22日）持續影響，桃園以北、宜花及恆春半島有局部短暫雨，台東為零星雨勢，其他地區多雲到晴。

    下週二冷空氣稍減弱，基隆北海岸、宜花地區有局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春半島為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    溫度方面，鄭傑仁指出，明天北部、宜花高溫略降為24度，中南部26至29度。週五及週六北部及宜蘭回溫，中南部降雨增多，略為降溫。下週日、週一東北季風影響，北部及宜蘭又會轉涼，其他地區早晚亦涼。

    鄭傑仁說，下週三預估再有一波東北季風增強，下週四耶誕節及週五會受到影響，不過冷空氣強度要再觀察。

    另外，週五及週六中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪及結冰機率；週四清晨中南部有低雲或霧，提醒民眾注意。

