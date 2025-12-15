為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德：在野黨濫權立法 將台灣推向「獨裁懸崖」

    2025/12/15 23:11 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德表示，國會正將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。（總統府提供）

    總統賴清德表示，國會正將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。（總統府提供）

    總統賴清德今天深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，不僅明年度中央政府總預算案至今尚未審議、國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

    賴清德表示，國會正強行推動對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。明年度的中央政府總預算案，至今還沒開始審議；近來中國各種單邊威脅使印太周邊情勢升高，攸關我國提升戰力的國防特別預算案卻被刻意擱置，政府的重大施政、國家安全的強化面臨停擺。

    賴清德說，在全球供應鏈重整、排除紅色風險的當下，在野黨強行推動了「離島建設條例」的修法，要讓中國的資金、產品，在我們的離島「洗產地」；他們也提出「國籍法」修法，讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

    賴清德細數，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責外，也將貪污助理費的行為除罪化，甚至立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障；在野黨還強行推動「總統副總統選舉罷免法」，企圖將初選的賄選行為合法化，同時修改「公職人員選舉罷免法」，讓緩刑罪犯可以繼續參選，進而左右國家的施政方向。

    賴清德示警，這一系列加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、台灣的民主、台灣的經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

