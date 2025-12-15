■示警3大風險 賴總統：財劃法掏空數千億淪「空白支票」

賴總統示警，台灣正面臨財政失衡、年金提早破產、濫權立法三大風險。（總統府提供）

行政院長卓榮泰今宣布不副署「財政收支劃分法」，總統賴清德深夜發布錄影談話表態支持卓揆的決定，並向國人示警，台灣正面臨財政失衡、年金提早破產、濫權立法三大風險，攸關經濟發展、國防安全等重大國政項目恐面臨停擺，每年被掏空的數千億國家資源，將淪為胡亂分配的空白支票。

賴清德表示，今天上午他特別邀請行政、立法、考試三院院長到總統府茶敘，深切期盼透過會面交流，各院共同找出一個符合憲法權力分立、合乎財政紀律、維護世代正義，並確保國家永續發展的最佳方案。比較可惜的是，立法院韓國瑜院長今天並未出席。

賴清德說，身為總統，他的職責不僅是推動國政，更是依據憲法守護這個國家的民主體制，保護每一位國民現在與未來的生存發展。面對當前的憲政情勢，我必須清楚地向國人說明我們正面臨什麼樣的風險，以及我將如何帶領政府守護民主、守護全體國人的權益不受傷害。

賴清德示警，我們正面臨財政失衡、重大國政停擺的危機。總統說，讓地方政府有更多資源推動建設、照顧人民，始終是我們共同的目標，但是，在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5638億元，未來也勢必年年如此。這不僅直接違反「公共債務法」的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。

