    首頁 > 政治

    賴清德：反年改代價7千億 每人多付3萬元

    2025/12/15 23:00 記者陳昀／台北報導
    立法院會上週三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見。（記者陳逸寬攝）

    立法院會上週三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見。（記者陳逸寬攝）

    立法院國民黨團上週挾人數優勢，在立法院會三讀通過反年改修法。總統賴清德今晚發表錄影談話提及此事表示，年金改革不能走回頭路，該法案一旦實施，年金將提早破產，全體國人必須額外付出近7千億填補基金缺口、平均每人3萬元，勞保、農保和國民年金等將成犧牲品。

    賴清德表示，過去推動年金改革的目標只有一個：確保年金永續，讓世世代代都領得到。但是上週五，反年改的法案在立法院被強行通過。

    賴清德提到，馬英九前總統2013年曾示警，年金制度再不改革，就像一定會墜崖的火車，後來在蔡英文前總統的領導下，我們集眾人之力，在2018年成功地讓這列火車步上正軌，然而，現在這列火車又被轉向衝向懸崖。

    賴清德說，反年改的法案實施後，我們的年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元，但勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品。

