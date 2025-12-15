■重申願「合憲」赴立院國情報告 賴總統邀國人堅守防線

總統賴清德表示，他願意依據憲法增修條文第4條第3項之規定及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。（總統府提供）

總統賴清德今天深夜發布錄影談話表示，面對新的憲政情勢，他願意依據憲法增修條文第4條第3項之規定及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告，也邀請國人一起堅守防線，讓台灣繼續在世界舞台昂首前進。

賴清德表示，過去9年多來，政府始終堅守財政紀律，把每一分錢都花在刀口上，因為對改革的堅持、對財政穩健的努力，國家經濟開始大幅發展，從2017年連續八年收支賸餘，在2019年告別了22K；我們將長照據點從700多個增加到15000多個；我們推動交通建設、落實「0-6歲國家一起養」、高中職全面免學費、補助私立大專校院學生學雜費，以及推動租金補貼。

賴清德指出，這些成果是基於穩健的財政與精確的計算，是為了幫下一代打好基礎，而不是為了政治利益去揮霍未來，但這一切都面臨重大的風險。

賴清德強調，台灣已經是全球民主陣營的關鍵樞紐，我們的穩定牽動著世界，不能容許錯誤百出的法律削弱台灣的競爭力，更不能讓國際社會對台灣失去信心。身為總統，面對此一憲政時刻，他必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。

賴清德說，考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害，行政院長卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心，「我支持這樣的決定」。

賴清德說，他要向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。面對此一新的憲政情勢，他要重申，他願意依據「憲法增修條文」第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

賴清德強調，我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。「捍衛憲政秩序，就是捍衛民主台灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈」，請所有國人一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力，讓台灣繼續在世界舞台上昂首前進。

