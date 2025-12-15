黎智英勾結外國勢力等3罪成立 王婉諭：所有人都可能成為下一個他

黎智英觸犯香港《國安法》案，西九龍法院宣判3罪成立。（路透）

香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》一案，香港法院今（15）日宣判其「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立，最高恐面臨無期徒刑。對此，時代力量黨主席王婉諭發文，直指香港的民主、法治和自由已被摧毀殆盡，並認為黎智英真正有罪的原因僅是「批評中共、反對中共」，強調在中共統治下，「所有人，都可能成為下一個黎智英」。

王婉諭今日在臉書發文表示，「蘋果日報」創辦人黎智英，因為涉嫌違反「港版國安法」被關押長達5年後，今天早上正式宣判。法院最終裁定：「串謀勾結外國勢力罪」、「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名全部成立。刑期尚待判決，但最高可以判至無期徒刑。

請繼續往下閱讀...

王婉諭指出，整份判決書長達855頁，但內容幾乎像是平行時空一樣荒腔走板。在這個平行時空中，黎智英彷彿控制各國政府、軍隊，足以顛覆中共政權，所以犯行嚴重。但裡面的證據卻薄弱到令人發笑：所謂的「勾結外國勢力」，就是黎智英和美國前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、前議長裴洛西（Nancy Pelosi）的合照；所謂的「串謀勾結」，不過就是黎智英跟友人、跟顧問針對政治局勢的討論和建言。

王婉諭續指，所謂的「利用台灣對抗中共」，就是黎智英和施明德會面、透過江春男提供給蔡英文的國政、國防政策建議。而所謂的「發布煽動刊物」，根本也只是蘋果日報《逃犯條例》、批評中共治理、批評林鄭月娥、支持反送中運動的專欄、報導。

王婉諭強調，黎智英真正有罪的原因，就是因為他批評中共、反對中共。僅僅是因為如此，蘋果日報就成了煽動刊物，而黎智英也成了勾結外國勢力的罪犯。黎智英為了自由發聲而經營媒體，卻因為經營媒體而失去自由。這場審判，證明了在中共的統治之下，根本沒有所謂的新聞自由、言論自由、司法獨立。所有人，都可能成為下一個黎智英。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法