苗博雅戰爭論述挨轟！林智群駁：批評者把「投降」美化了

北市議員苗博雅。（資料照）

北市議員苗博雅先前在直播中稱，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的。」此番言論引發熱議。對此，律師林智群表示，那些不滿苗博雅把戰爭美化的人，「其實是把投降（統一）美化了。」

苗博雅日前在網路直播中提到，以現行的俄烏戰爭為例，烏國平民在俄烏戰爭期間，仍有部分人正常上班、孩子照常上學。因此苗博雅認為，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的。」

林智群今（13日）於臉書粉專直言，「那些靠北苗博雅言論（戰爭時還是要上班上課）是把戰爭美化的人，其實是把投降（統一）美化了。」林智群質疑，「中國一堆人存款拿不出來、小孩受小傷進醫院就突然死掉，醫院只交還火化後骨灰、網路實名制管制，批評政府，馬上被警察拘留一個禮拜，刪帳號，你可以接受喔？」

「現在去日本歐美國家不用簽證，統一後要申請簽證、現在理工科申請美國大學沒問題，變成中國人，美國大學不收，這樣也沒關係？」最後，林智群強調，「去日本旅遊，假請了、機票買了、錢換了，政府一聲令下，班機取消，你只能吞下去，這樣也可以喔！」

