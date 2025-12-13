為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    苗博雅戰爭論述挨轟！林智群駁：批評者把「投降」美化了

    2025/12/13 18:20 即時新聞／綜合報導
    北市議員苗博雅。（資料照）

    北市議員苗博雅。（資料照）

    北市議員苗博雅先前在直播中稱，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的。」此番言論引發熱議。對此，律師林智群表示，那些不滿苗博雅把戰爭美化的人，「其實是把投降（統一）美化了。」

    苗博雅日前在網路直播中提到，以現行的俄烏戰爭為例，烏國平民在俄烏戰爭期間，仍有部分人正常上班、孩子照常上學。因此苗博雅認為，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的。」

    林智群今（13日）於臉書粉專直言，「那些靠北苗博雅言論（戰爭時還是要上班上課）是把戰爭美化的人，其實是把投降（統一）美化了。」林智群質疑，「中國一堆人存款拿不出來、小孩受小傷進醫院就突然死掉，醫院只交還火化後骨灰、網路實名制管制，批評政府，馬上被警察拘留一個禮拜，刪帳號，你可以接受喔？」

    「現在去日本歐美國家不用簽證，統一後要申請簽證、現在理工科申請美國大學沒問題，變成中國人，美國大學不收，這樣也沒關係？」最後，林智群強調，「去日本旅遊，假請了、機票買了、錢換了，政府一聲令下，班機取消，你只能吞下去，這樣也可以喔！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播