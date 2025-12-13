打臉！藍議員質疑鞋商轉作軍火「跌破眼鏡」 國防部：3月驗收合格已提前交貨

國民黨桃園市議員凌濤13日貼文質疑台南賣鞋的廠商「大石國際股份公司」轉做「2億軍火槍砲生意」。該廠商得標的是「5.56公厘底火」，國防部回應，大石已於今年3月驗收合格、提前交貨。。（資料照）

國民黨桃園市議員凌濤發文質疑稱台南一間「大石」公司原是鞋商轉作軍火槍砲生意，堪稱商業奇蹟、跌破眼鏡。對此，國防部今（13）日說明，該案去年7月開標，大石公司報價最低得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。國防部強調，部分言論以偏概全、誇大不實，對國軍極不公平，籲請國人明辨。

繼國民黨立委王鴻薇等人接連質疑「福麥」公司得標國軍火藥原物料進口案後，凌濤今天發文聲稱，台南「大石國際股份公司」從賣鞋轉做2億軍火槍砲生意，恐成「福麥2.0」。

請繼續往下閱讀...

凌濤指控，大石公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，去年6月6日變更商業登記新增「國際貿易業」、「槍砲彈藥刀械輸出入業」等，開始搶做國防生意，也在當年度6、7月陸續投標國防部相關4項標案，又一入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手，「令人跌破眼鏡」。

國防部今天發布新聞稿說明，該案於2024年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部說明，該案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。

國防部指出，「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於2025年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

據悉，此標案品項為「5.56公厘底火」，其實就是步槍子彈的「起爆器」，即位於子彈底部的金屬小圓杯，內部裝填了敏感的化學藥劑，一旦遭到槍枝撞針撞擊，便會產生火花點燃彈殼內的發射藥，將彈頭推射出去。

如論其技術含量，其實是軍工產業中極為成熟的「基礎工藝」，原理與百年前差異不大，但至於是否具備機敏性，底火確實列管於「美國軍需清單」，但其管制重點在於「流向」而非「技術」本身。換言之，凡是合法的軍工廠商，依規定向美國國務院申請出口許可（DSP-5）並獲准，台灣廠商投標並從美國進口底火用於生產，屬於國際軍火供應鏈的正常商業運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法