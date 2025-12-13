不是噱頭！林世賢明找台灣自製第1部「人形機器人」站台造勢

爭取民進黨彰化縣長提名的彰化市長林世賢，明天將在彰化市旭光西路舉辦造勢活動，屆時將請來號稱台灣自製首部「人形機器人」首度為其站台。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣長提名類初選進入最後關頭，4位參選人火力全開，彰化市長林世賢明（14日）天下午將舉辦「彰化勝利團結大會」，主打經濟與科技牌，現場最大亮點是台灣自製第一部人形機器人「台智寶」將首度現身選舉造勢場合，也將是台灣選舉史上第一次有機器人在選舉造勢活動替參選人背書，話題性十足。

在民進黨內無派系包袱的林世賢，自從表態爭取提名後，狂打經濟牌，以發展無人機、機器人，要讓彰化傳統產業轉型，上個月16日在彰化市成功公園旁旭光西路，成功舉辦「彰化隊」成立大會造勢活動，吸引3000多人到場。

明天相同地點第二場造勢活動，選在電話民調前的關鍵時刻，將端出「打造科技新都、產業升級、青年返鄉」的經濟藍圖，除了現場安排無人機亮相外，更邀請到台灣自製第一部人形機器人，由上緯智聯公司研發的「台智寶」擔任神秘嘉賓！

林世賢表示，他的核心理念始終是讓彰化更好，翻轉彰化，經濟第一。他主張將彰化打造成科技新都，透過發展無人機、機器人等高科技產業，推動傳統產業轉型升級，才能創造好的就業機會，吸引年輕人返鄉，從根本上解決彰化低薪和人口流失的問題。

身兼「彰化無人載具大聯盟主席」的林世賢強調，他與台灣複材低碳循環聯盟主席、上緯智聯董事長蔡朝揚已多次合作推動產業論壇，證明他有決心、有能力引進新興科技，讓產業在彰化落地生根。

他邀請大家為了彰化的未來，一定要在民調前夕站出來，讓孩子健康長大、讓青年敢夢敢創業、讓長輩安心生活、讓弱勢有人陪伴，一起迎接彰化的勝利。

