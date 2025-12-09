藍營齊挺小紅書！ 苗博雅舉1數據控「熱臉貼冷屁股」

台北市議員苗博雅出席跨世代2025 AI青年力國際論壇。（記者陳逸寬攝）

中國社交平台「小紅書」未配合政府要求改善反詐與資安機制，被內政部下令封鎖1年，引發國民黨政治人物群起質疑傷害言論自由，台北市長蔣萬安也批評民進黨「反中反到變共產黨」；社會民主黨台北市議員苗博雅舉臉書、LINE、Google都有配合台灣政府要求下架詐騙廣告，唯獨小紅書不理、不回應，下架數是0，「台灣熱臉貼小紅書冷屁股」小紅書欺負在台灣的用戶。

苗博雅日前在政論節目中提及小紅書被封一事說，是中華電信停止解析小紅書的網域，並不是禁止民眾使用，更改DNS（伺服器的位置）仍可使用；不是像中國一樣將民眾使用小紅書或用VPN翻牆視為違法。

苗博雅舉例說，小紅書不理政府發出協助打詐的請求，就像你有一個朋友欠你錢，你找他找了1年，他都不回應，最後你寄了一封存證信函給他，希望他20天之內趕快要回覆，他還是不理，「 這個朋友還要交嗎？」中華電信一直在幫小紅書解析它的網域，所以台灣的網友可以連上小紅書，但小紅書對政府要求配合打詐，長達1年的時間不回應。直到今年10月，內政部再發最後通牒，再不回應要依法採取進一步的行動，小紅書還是不回，「台灣熱臉貼小紅書冷屁股」這是小紅書欺負在台灣的用戶，是小紅書拋棄了台灣的300萬用戶。

她說，真正的問題不是小紅書詐騙最多，而是政府發函要求配合打詐的網站中，只有小紅書是連一個聯絡窗口都找不到，如何從源頭管理把詐騙廣告下架？

臉書在台灣的用戶是小紅書的好幾倍，臉書的詐騙案件很多，但從2024年8月至今，臉書配合打詐下架11萬件廣告；LINE經過通報而停權的9萬多個帳號，另外自主掃描可疑帳號停權7萬多個；GOOGLE也配合台灣政府的要求下架4000多件的廣告。而小紅書配合下架詐騙廣告的數字是0，這才是真正的癥結點。

此外，台灣跟中國的不一樣在於封鎖的法院是根據黃國昌跟國民黨傅崐萁在立法院通過的打詐專法第42條，不是人民大會拍手通過、也不是賴清德指定的，是根據民選的立法院通過的法令來執行的。而且在中國被封了，喊破喉嚨都不會有人理，在台灣，政府歡迎小紅書派代表來打官司，政府要的只是小紅書出面。

