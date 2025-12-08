盛傳鄭習會「三張門票」 沈伯洋：若成真台灣就要被賣掉了

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

本報獨家報導指出，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，為求互信，北京提出高度敏感的包括擋下賴政府軍購等「三張門票」做為前提。對此，立法院民進黨團副幹事長沈伯洋表示，當然希望這不是真的，如果真的發生的話，基本上台灣這個國家就要被賣掉了。

據悉，北京這「三張門票」的要求包括：民進黨政府後續提出的軍事採購預算不該通過；各種限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應即刻阻止；國民黨應提出排除對「中國統一」此一目標不友善、有害的體制改革與具體行動。不過，國民黨對此嚴正聲明否認。



「當然我們現在是抱持著懷疑的態度，而且真的希望這個事實不要發生。」民進黨團書記長陳培瑜指出，「鄭習會」這三張門票，確實是這1年多以來新的國民黨團上任後，一直在台灣所做的事情，如果鄭麗文真的打算拿這三張賣台的門票前進「鄭習會」，打算把台灣當成政治籌碼，所有台灣人應該要共同譴責。

沈伯洋說，當然希望這不是真的，若真的發生的話，基本上台灣這個國家就要被賣掉了。看到國民黨昨天發出的聲明，完全沒有否認這些事，所以這是非常有疑慮的，它沒有否定這三張門票，也沒有否定要見面，這對台灣一定是危險的。

他表示，報導中所提到的三張門票，第一個就是要擋台灣的軍購，這不就是要削弱台灣國防，讓台灣無法抵禦中國侵略嗎？其次要開放相關人流、金流，亦即藍營之前提到的「中配6改4」、國籍法，以及最重要的「離島建設條例」一國兩制經濟示範區。看來國民黨完全在這條道路上，這不就是近期發生的事。

沈伯洋指出，報導中特別提到，要削弱台灣的國安法制。國民黨立委傅崐萁去年帶著台灣立委赴中，返台後台企聯發文要修「反滲透法」，這是保護台灣國安、抵擋滲透最重要的一部法律，若成為修法目標，直接放寬，又或者把中國為境外敵對勢力拿掉，去修刑法等，接下來台灣對中國的滲透抵禦能力可說是零。

他說，近年來看到很多共諜案，都是有這些法律工具，偵查才能發動，若這些法律工具不存在，那麼滲透這件事在台灣就會變成日常。如果國民黨真的沒有要做這樣的事情，首先應嚴正聲明完全沒有要討論相關條件，而且在明天程序委員會就不該再擋下國防預算，所有質疑都可以在委員會大聲講給國人聽。

沈伯洋也提及，包含他所提的國安法案至今已被擋了722次，如果藍白真的覺得國安法制應該被討論，應該要回歸立法院由韓國瑜決定大家要不要去中國就好，也可以到委員會討論，什麼事情都不在委員會討論，都用逕付二讀的方式，現在連和「紅媒」相關的草案也都逕付二讀，拜託國人務必要注意。

