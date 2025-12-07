9圖卡詳解小紅書暫封原因 囧星人︰請多溝通、勿被挑動情緒

知名YouTuber「冏星人Kyon」分享9張圖卡，除了解說「小紅書在台暫定封鎖1年」這起事件發生原因，也呼籲大眾多多溝通、勿被輕易挑動情緒。（圖擷取自「冏冏」臉書粉專）

中國社交軟體「小紅書」涉入千起詐騙案，但拒絕配合且不理會台灣警政署打詐政策，讓內政部依法啟動「暫定封鎖1年」應對，卻遭藍白政要、部分媒體與小紅書用戶輪番砲轟是「數位戒嚴」、「箝制言論自由」等。對此，知名YouTuber「冏星人Kyon」分享9張圖卡，除了解說這起事件發生原因，也呼籲大眾多多溝通、勿被輕易挑動情緒。

囧星人5日在臉書粉專、Threads與YouTube發文表示，台灣內政部一宣布小紅書暫時封禁1年，其他社群平台隨即湧現滿滿的「反串網軍」帶風向，也讓Threads恢復公布使用者帳戶IP位置前的恐怖群魔亂舞現象。囧星人指出，小紅書用戶的抱怨是真實的，不過造成此事發生的最主要原因，她以9張簡單易懂的圖卡說明，請大家幫忙溝通和擴散。

請繼續往下閱讀...

囧星人強調，希望雙方都不要被情緒挑動，因為「幕後的攻擊者」最想要看到台灣人吵架。另外，囧星人還提到目前最需要溝通的事項，主要有以下這「4個」︰

1、 禁小紅書（而沒有優先禁止其他平台）的主因是不配合我國執法機關。

2、 主要目的是防詐，採取軟性封鎖，甚至不用掛VPN，只要改個DNS就可以繼續上小紅書。這一門檻已足以大大減少詐騙。

3、 小紅書只封禁1年，期間請呼籲小紅書重視台灣用戶，積極配合。

4、 中國網軍可能藉機煽動仇恨，請勿隨之起舞。趁此機會，順便認識中共的反串網軍滲透手法。

另據內政部警政署昨（6）日說明，目前Meta（Facebook、IG與Threads母公司）、Google、LINE、TikTok等跨國平台業者，均已依法在台灣設置法律代表人並履行義務，唯獨「小紅書」長期置之不理，不僅不願設立法律代表人，也未提供執法單位調查詐騙所需的基本資料，相關行為已符合詐防條例42條所定「緊急案件」要件，基於法規遵循與資安風險考量，實施「停止解析」於法有據，並非基於政治立場。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

相關新聞請見：

為何只對小紅書限制連結？ 內政部解答了

警署：4大業者皆願納管 小紅書不理才暫封

禁小紅書就受不了怎當中國人？網友酸爆藍白

指小紅書已讀不回 劉世芳：視台灣法治於無物、不值得支持

雙標？批禁小紅書 王鴻薇去年挺打詐專法、重罰拒落地影片曝

被質疑其他平台為何不用禁！警政署：只有小紅書對打詐置之不理

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法