    政治

    8歲兒子將轉學 賴瑞隆落淚：向女童跟家長及自己孩子道歉

    2025/12/07 16:06 記者王榮祥／高雄報導
    立委賴瑞隆今向女孩、女孩家長與自己孩子道歉。（記者王榮祥攝）

    立委賴瑞隆今向女孩、女孩家長與自己孩子道歉。（記者王榮祥攝）

    .

    立委賴瑞隆今表示，針對自己8歲小男孩跟同學發生衝突，已決定讓孩子先請假、再轉學，他也要向女童、女童家長及自己的孩子道歉，自責沒善盡父親責任，一切要誠實面對、檢討改進，並希望能當面向女孩與家長致歉。

    鑑於部分媒體、網路，對小男孩與同學衝突持續衍生的過度評論與誇張謠言，賴瑞隆今天選擇再次出面說明，同時也公開向女孩、女孩家長跟自己的孩子致歉。

    他提到，先前因考量自己立委身分，不想讓人覺得他干預校務，所以第一時間是由家人處理，也尊重學校方處理；但這幾天驚覺情況轉變，他趕緊了解狀況、透過學校試圖與對方聯繫。

    賴瑞隆說明前，先公開向女孩及女孩家長致歉，同時表態希望能進一步溝通以解決問題，他透露這幾天委請校方聯繫對方、想當面致歉，但對方可能有疑慮、並沒答應。

    賴瑞隆提到，對方家長有幾個訴求，他都盡力完成，包括看錄影帶、陪孩子尋求專業協助、當面溝通等，接續會持續爭取與對方當面說明、致歉機會。自己孩子這段時間會請假在家，由他們陪伴並指導，後續也會離開學校（轉學），確保女孩不會再面對任何困擾。

    賴瑞隆透露，孩子事發後感受到極大壓力，卻向他致歉說「害爸爸跟全國道歉」，他覺得孩子突然長大很多。他落淚指出，孩子動手就是不對，他接下來會陪著孩子並透過專業協助、改善一些狀況，也要再次跟女孩、女孩家長、跟自己孩子道歉，自己沒善盡父親角色。

