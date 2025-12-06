為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    卓榮泰稱不會執行違法的財劃法 蔣萬安：依憲法該執行

    2025/12/06 10:31 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安今出席木柵國小校慶受訪說，覆議被否決後，依照憲法該怎麼做，行政院應該非常清楚，依照憲法就應該要來執行。（記者廖振輝攝）

    立法院昨（5日）否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。台北市長蔣萬安今受訪說，依照憲法應該要來執行。

    立院藍白黨團去年推動財劃法修法，但未併同事權檢討，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續，且分配公式擴大城鄉差距，使人口稠密工商發達的市縣更具優勢，分配公式內容矛盾、公式不明確，也造成財政部8月底公布2026年中央統籌稅款分配金額，竟有345億元無法分配；本會期則突襲通過「再修版財劃法」，卻仍未處理分配公式錯誤的條文。

    卓榮泰說，立院在野黨團變本加厲，不敢讓他到立法院報告、不敢讓真相擺在國人面前，這是掩蓋事實。行政院絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。

    蔣萬安今上午出席木柵國小校慶受訪說，覆議被否決後，依照憲法該怎麼做，行政院應該非常清楚，依照憲法就應該要來執行。

