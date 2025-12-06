為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄河堤社區鼎泰里將1分為3 里民多表贊成並喊話里長「放下」

    2025/12/06 09:48 記者許麗娟／高雄報導
    鼎泰里規劃分成「鼎泰里」、「鼎祥里」和「鼎吉里」，新命名皆為暫定（記者許麗娟攝）

    鼎泰里規劃分成「鼎泰里」、「鼎祥里」和「鼎吉里」，新命名皆為暫定（記者許麗娟攝）

    高雄市三民區鼎泰里人口已近2.5萬人，為全市第6大里，市府目前規劃分為3里，昨（5）日晚間在河堤國小舉辦說明會，現場發言的里民近8成皆傾向分里，減少現任里長張吉雄的負擔，並希望事先喊話「不拆」的里長能「放下」。

    三民區公所昨日在說明會說簡報指出，鼎泰里於1981年時也是因當地人口數持續增加，由鼎西里分割出來，因河堤社區的發展，現在已成為三民區的第1大里，鼎泰里的範圍東至鼎中路、西至河堤公園愛河以東、北至天祥路、南到明誠路。

    公所初步規劃，將民族一路以東劃分為「鼎泰里」有3680戶共9134人；民族路以西則以裕誠路為分界，北側為「鼎祥里」有3743戶共9210人，南側為「鼎吉里」有2758戶共6472人。新命名皆為暫定。並強調證件不用換、投票不影響，就學也會沿用原來的學區劃分。

    老里長許文星現場發言表示，分里的好處不會影響到權益，分里資源也不會減少，勸今年81歲了的里長張吉雄「放下」，讓多2個里長來分擔工作；也有里民提到，今天就算不分里，到2030年當地人口很快突破3萬人，到時還是要開說明會討論分里，如果有3個里長服務，可以改善行政效率，提升服務品質和資源，也能強化社區認同感和參與感，例如民族路以西的河堤社區辦了很多活動，民族路以東的舊社區也很少來參與和交流，分割後不同的社區特性可各自發展不同的型態。

    在里民的意見發表後，里長張吉雄表示，現在的表達也不能代表全里民，會再找地方代表、大老磋商討論；教育局代表回應，里民擔憂的河堤國小學區問題，河堤國小是鼎泰里的專有學區，分里後學區的劃分會併同調整，維護既有權益。此外，當地資源回收場的里內回饋金也不會變，原來的回饋金經費不會變動，只是將分成3份依里的人數和面積去分配。

    民政局副局長吳淑惠表示，現行社區關懷據點是1里1關懷據點，3里就能申請3個關懷據點的經費，分里也會各派里幹事，此外，市府防治登革熱經費以里為單位，目前每里10萬元，明年可望提高至每里12萬元，分3個里就會有3里的經費，未來，當地若設里活動中心，也會採取聯合里活動中心；分里作業會在該屆里長任期剩1年前即今年12月24日前完成作業，並於下屆里長選舉投票4個月前實施。

    里民於現場發表意見交流。（記者許麗娟攝）

    里民於現場發表意見交流。（記者許麗娟攝）

    鼎泰里里長張吉雄表示對於分里仍會再多蒐集意見討論。（記者許麗娟攝）

    鼎泰里里長張吉雄表示對於分里仍會再多蒐集意見討論。（記者許麗娟攝）

    包括民政局、區公所、教育局、里長等代表皆到場並回應里民對分里的疑問。（記者許麗娟攝）

    包括民政局、區公所、教育局、里長等代表皆到場並回應里民對分里的疑問。（記者許麗娟攝）

    鼎泰里分里說明會昨晚在河堤國小進行，不過到場參加的里民並不多。（記者許麗娟攝）

    鼎泰里分里說明會昨晚在河堤國小進行，不過到場參加的里民並不多。（記者許麗娟攝）

