蕭美琴宜蘭採金柑 「再加一把勁」力薦林國漳

副總統蕭美琴今天到宜蘭礁溪「淇珍御果友善農場」與農友座談，關心金柑產業，現場體驗採果樂，力薦陪同的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，「再加一把勁」希望縣民給予支持與鼓勵，完成建設宜蘭的願景。

蕭美琴今天在林國漳、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等人陪同下走訪宜蘭，還到礁溪與農友交流，現採現嘗鮮果金柑，大讚「甘甜」；她也視察溫室等導入農業科技應用等設備，了解農民需求。

她說，政府長期致力發展台灣農業，除了林國漳所提未來更要周全農業保險制度、持續推廣有機農業及發展農業是全民共同責任，更希望完善農產業「六級化」，不只銷售生鮮農產，還要致力投入初級加工及導入觀光。

蕭美琴說，以宜蘭金柑為例，鮮果外也能製成金棗茶、蜜餞、果乾，甚至做成面膜，未來還要廣推智慧農業，透過無人機等科技輔助，解決勞動力結構改變的問題。

對於林國漳投入宜蘭縣長選舉，蕭美琴以過來人身分提到選舉過程艱辛，「專業且誠懇」的林國漳過去非職業參選人，希望鄉親能多給予鼓勵與支持。

蕭美琴說，林國漳是有理想、抱負且具備法學素養的律師，長期對地方有所貢獻，很感動他願意跳脫出來，投入公共事務、貢獻家鄉，後續也將針對農業、觀光及地方建設提出願景，深盼宜蘭鄉親一起為他加油。

