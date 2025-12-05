為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴宜蘭採金柑 「再加一把勁」力薦林國漳

    2025/12/05 17:25 記者王峻祺／宜蘭報導
    副總統蕭美琴（左）力薦宜蘭縣長參選人林國漳。（記者王峻祺攝）

    副總統蕭美琴（左）力薦宜蘭縣長參選人林國漳。（記者王峻祺攝）

    副總統蕭美琴今天到宜蘭礁溪「淇珍御果友善農場」與農友座談，關心金柑產業，現場體驗採果樂，力薦陪同的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，「再加一把勁」希望縣民給予支持與鼓勵，完成建設宜蘭的願景。

    蕭美琴今天在林國漳、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等人陪同下走訪宜蘭，還到礁溪與農友交流，現採現嘗鮮果金柑，大讚「甘甜」；她也視察溫室等導入農業科技應用等設備，了解農民需求。

    她說，政府長期致力發展台灣農業，除了林國漳所提未來更要周全農業保險制度、持續推廣有機農業及發展農業是全民共同責任，更希望完善農產業「六級化」，不只銷售生鮮農產，還要致力投入初級加工及導入觀光。

    蕭美琴說，以宜蘭金柑為例，鮮果外也能製成金棗茶、蜜餞、果乾，甚至做成面膜，未來還要廣推智慧農業，透過無人機等科技輔助，解決勞動力結構改變的問題。

    對於林國漳投入宜蘭縣長選舉，蕭美琴以過來人身分提到選舉過程艱辛，「專業且誠懇」的林國漳過去非職業參選人，希望鄉親能多給予鼓勵與支持。

    蕭美琴說，林國漳是有理想、抱負且具備法學素養的律師，長期對地方有所貢獻，很感動他願意跳脫出來，投入公共事務、貢獻家鄉，後續也將針對農業、觀光及地方建設提出願景，深盼宜蘭鄉親一起為他加油。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右2）陪同副總統蕭美琴採金柑。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右2）陪同副總統蕭美琴採金柑。（記者王峻祺攝）

    副總統蕭美琴到宜蘭礁溪與農友座談，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同。（記者王峻祺攝）

    副總統蕭美琴到宜蘭礁溪與農友座談，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陪同。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播