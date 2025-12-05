禁用小紅書 政院：發生大量詐欺案未配合調查改善、不受管轄無法調閱

行政院發言人李慧芝今（5）日表示，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。（資料照）

中國社交軟體「小紅書」2年來涉入1706件詐騙案，內政部昨宣布啟動「網際網路停止解析與限制接取」，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

李慧芝表示，為防制國人遭不法詐騙，使國人能夠安心使用網路平台，行政院於去（2024）年提出「詐欺犯罪危害防制條例」並經立法院三讀通過；為及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，依法得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

請繼續往下閱讀...

李慧芝指出，由於小紅書在發生大量詐欺案件後，未配合相關調查及改善作為，不受管轄、無法調閱、也造成偵查困難；為保障國內網路用戶財產安全，對於有助於防制詐欺犯罪的相關管制作為，行政院都會予以支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法