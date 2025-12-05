為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨澎湖縣長選將仍未決 年底前公布人選似不可能

    2025/12/05 17:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    國民黨秘書長李乾龍，代表主席鄭麗文致贈主委陳雙全當選贈書。（國民黨澎湖縣黨部提供）

    國民黨秘書長李乾龍，代表主席鄭麗文致贈主委陳雙全當選贈書。（國民黨澎湖縣黨部提供）

    國民黨新任主席鄭麗文甫宣布年底前，公布艱困選區百里侯人選，但今（5）日國民黨澎湖縣黨部黨慶大會，秘書長李乾龍抵澎，卻表示一切仍在協調中。

    國民黨澎湖縣黨部今日在馬公民眾服務處舉辦建黨131週年表揚大會，未通知媒體記者行程，由國民黨秘書長李乾龍代表黨主席鄭麗文，頒贈黨部主委陳雙全委派令，還是維持以往朱立倫時代，黨籍議員許國政、莊光大與湖西鄉長陳振中等人都與會。

    李乾龍指出，明年的澎湖縣長選舉非常重要，國民黨內人才濟濟，希望能在黨的機制和民調、協調中產生，定於一尊找出一位優秀人才代表參選，展現全黨大團結，有信心拿回政權，讓藍天再現。

    目前國民黨澎湖百里侯之爭，除了前議員鄭清發表態爭取提名外，其餘都還在「潛水」狀態，加上以無黨籍身分宣布參選的葉竹林，希望國民黨以民調方式，決定在野聯盟唯一人選，才能有望改變綠地。

    黨慶大會中並表揚績優幹部陳麗英等18人，以及頒發黨齡30至80年黨員榮譽狀，其中高齡100歲的郭建勛是全國唯一黨齡80年的最資深黨員。會後李乾龍等人，也前往城隍廟、澎湖開台天后宮等地參拜。

    國民黨澎湖縣黨部黨慶活動，邀請最資深黨員。（國民黨澎湖縣黨部提供）

    國民黨澎湖縣黨部黨慶活動，邀請最資深黨員。（國民黨澎湖縣黨部提供）

