國台辦批民進黨禁小紅書「怕人民真正了解中國」 王丹譏影射中共高層

內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》自即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期1年。中國國台辦發言人陳斌華回應稱「民進黨當局......害怕台灣民眾透過各種方式了解中國真實情況」。對此，中國民運人士王丹大酸，「國台辦這是失心瘋了嗎？敢這樣影射中共高層！」

據中國媒體報導，針對台灣禁小紅書議題，國務院台辦發言人陳斌華4日回應，民進黨當局的藉口是所謂「資安」，暴露的是他們內心的「不安」。他們害怕台灣民眾通過各種方式瞭解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「資訊繭房」被打破，害怕兩岸同胞借由資訊互通增進瞭解、走近走親。

王丹昨於臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」發文提及，如果民進黨禁小紅書就是「怕人民真正了解中國」，那中國禁的更多，臉書、推特、YouTube都禁，豈不是比民進黨「更怕人民了解中國」？！

王丹揶揄，「國台辦這反手一劍，還真是見血封喉，點出了中共封鎖信息的真實的內心想法。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「言下之意是中國怕人民了解真正的自由世界嗎？」、「他們本來就沒有邏輯，所以才會被全世界恥笑」、「搞網管、自我審查的國家，難道是怕自己人民瞭解世界？」

