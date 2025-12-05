為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市研考會民調逾6成市民支持雙城論壇 蔣萬安曝尚未送件陸委會

    2025/12/05 15:52 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安（左）5日出席市政總質詢，與副市長李四川（右）同答詢。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安（左）5日出席市政總質詢，與副市長李四川（右）同答詢。（記者廖振輝攝）

    台北市研考會近日發布民調指出，七成一市民認同「越緊張越應溝通交流」 六成四支持台北、上海城市交流。國民黨籍市議員汪志冰今（5日）於市政總質詢批評中央頻頻小動作卡雙城論壇，台北市長蔣萬安指出，前15天要向陸委會提出申請，目前還在跟上海確認細節，尚未送件陸委會。

    汪志冰表示，今年雙城論壇很詭異，到現在已經12月5日都還沒有跡象確定能到上海。蔣萬安表示，如果能順利舉辦，時間會落在12月底，現在還有一些最後的行政細節要確認，依照規定向陸委會申請要在15天前提出，目前在最後階段也會努力溝通和協調。

    蔣萬安說，目前尚在跟上海方做最後確認雙方可行時間，包含台北市議會開議期間哪幾天委員會排程許可等。副市長林奕華說，還有很多細節包括日期、行程等，都還需要協調，MOU的部分，目前兩項都已經確定下來。

    汪志冰說，研討會民調指出，71%市民認同「越緊張越應溝通交流」，64%支持台北、上海城市交流，有這麼大的民意當基礎，在台北市沒有太大問題，數據也呈現跨年齡、族群的高共識。不過很遺憾，這幾年中央政府處處搞小動作，是否因此上海方有其他考量？

    林奕華說，這次上海方要來台灣，4位上海台辦幹部也只被核准一位成行。汪志冰批評，這就是動作頻頻。

