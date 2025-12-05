內政部啟動老屋延壽 王美惠爭取嘉市優先辦說明會

立委王美惠爭取嘉義市優先辦理老屋延壽計畫說明會。（記者林宜樟攝）

內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活，民進黨立委王美惠向內政部爭取在嘉義市優先辦理說明會，讓市民能更早掌握資訊、提前準備相關作業，將於15日下午2點30分在嘉義市產業創新研發中心舉辦。

王美惠說，根據統計，嘉義市平均屋齡高達36.21年，30年以上老屋達8萬6587戶，占全市住宅比率77.67%。面對高齡社會與老舊建物比例極高的現況，王美惠向內政部爭取嘉義市優先辦理說明會，為全國前四場，顯見中央對嘉義市居住安全需求的高度重視。

王美惠說明，內政部此計畫針對30年以上合法建築物，提供公共空間及私人室內補助，包括結構安全評估、公共管線、屋頂防水、無障礙設施等修繕作業，另住戶也可加選室內管線改善等補助方案。每棟公共空間最高可補助960萬元、每戶室內最高可補助30萬元，可有效減輕住戶負擔，提升居住安全品質。

王美惠表示，此次補助計畫受理時間至2027年12月31日，說明會中將詳細介紹補助內容、申請流程並分享成功案例，現場自由入場。王美惠誠摯邀請有需求的市民把握機會參與，讓老屋延壽、居住更安心。

