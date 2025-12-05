接見美國訪賓 總統：400億美元國防特別預算展現展現自我防衛決心

總統賴清德今（5）日接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團。（總統府提供）

賴清德總統今（5）日接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，上週已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。未來台灣將持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流。

訪團成員曾在美國政府擔任重要官職，這次由「美國外交政策全國委員會」會長艾略特大使（Susan M. Elliott）率領，包括美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Winfrid Eikenberry）及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）等人。

賴清德首先提到，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是台灣不變的目標。然而，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

總統說，面對威權主義擴張，我們非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。因此，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，正是台灣堅定且負責任的行動。並提到，在上週已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，預計2030年前達到5%。台灣會持續推動國防改革，積極提升全社會防衛韌性，支持台美產業交流，並與美國及理念相近的民主國家深化合作，捍衛民主自由的價值與生活方式。

總統也感謝美國歷任政府，依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台支持和承諾，以及美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，川普總統已經簽署生效，這就是最好的證明。

艾略特會長則感謝賴總統溫暖的歡迎及接待。並表示，「美國外交政策全國委員會」在過去20年來多次造訪台灣，作為每年亞洲之行的一部分。此行期待和賴總統就區域安全與繁榮、台美關係等兩國共同關切的議題進行交流，非常期待雙邊富有成果的對話。

