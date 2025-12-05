為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    財劃法覆議案立院投票 又遭藍白否決

    2025/12/05 12:12 記者劉宛琳／台北報導
    立法院5日進行財劃法修正部分條文覆議案投票，又遭藍白立委否決。（記者方賓照攝）

    立法院5日進行財劃法修正部分條文覆議案投票，又遭藍白立委否決。（記者方賓照攝）

    立法院會今天處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，並進行記名投票，領票人109人，贊成維持立法院原決議、反對覆議案59票，反對立法院原決議、贊成覆議案50票，覆議案遭藍白多數否決。

    韓國瑜宣布投票結果，「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，贊成維持本院原決議者59位委員，超過「憲法」增修條文第三條第二項第二款所定全體立法委員二分之一之人數，「本院原決議予以維持」。

    今日投開票監察員為民眾黨立委林國成、國民黨立委黃建賓、民進黨立委沈伯洋。全體立委113人，領票109人，未投票者有韓國瑜、無黨籍立委高金素梅、民進黨立委許智傑、民眾黨立委林憶君。

    立法院會報告事項處理完畢後，院長韓國瑜宣布全院委員會開會，各黨團指派一人進行發言。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱發言指出，去年底財劃法修法，行政院長卓榮泰今年2月有來立院報告，告訴在野黨修法有問題，不得不提出覆議，結果在野黨再度在11月修正的財劃法，3度惡修財劃法，一樣的錯誤沒任何改正，難怪不想請卓榮泰來報告。

    國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰是中華民國憲政史上提覆議最多的行政院長，把覆議當兒戲，只要看到立法院通過自己不喜歡的法案就提覆議，無視立法權的存在，但每次覆議都失敗。在野黨要捍衛國家憲政正常運作，否決行政院毫無道理的覆議。民眾黨黨團副總召張啓楷表示，行政院違法亂紀，亂砍地方政府補助款2000多億，今天要撥亂反正把這筆錢救回來。

