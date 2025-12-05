為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉：陪伴教養孩子確實不夠

    2025/12/05 11:49 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委賴瑞隆今坦言，陪伴教養孩子的時間確實不夠，他會深切反省、自我檢討，未來會花更多時間教育孩子。（記者塗建榮攝攝）

    民進黨立委賴瑞隆今坦言，陪伴教養孩子的時間確實不夠，他會深切反省、自我檢討，未來會花更多時間教育孩子。（記者塗建榮攝攝）

    民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子被指控在校徒手毆打、言語霸凌同學，對方逃到廁所仍不放棄。對此，賴瑞隆今（5日）出面道歉，並坦言自己花較多時間在工作上，陪伴、教養孩子確實不夠，他會深切反省、自我檢討，未來會花更多時間教育孩子。

    賴瑞隆今天在立法院召開記者會說明，他感到很自責、很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大的風波，曾於10月一次足球遊戲與同學產生爭執，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也有找來溝通，他原以為已順利處理完畢，後續卻發生一些狀況，大家的目標都希望孩子能健康快樂長大，他對此要表達最大的歉意和自責。

    賴瑞隆說，他曾不斷告訴孩子，不管雙方的狀況如何，先動手就是不對；但他也必須自我檢討，平常花相當多的時間在政治工作，對於孩子的陪伴和教養上確實不夠，不論是對兩位孩子、家長或校方都感到很抱歉，因為自己沒有做好工作而讓許多人受影響及牽連。

    賴瑞隆表示，教養孩子是父母的責任，他會多花更多時間來陪伴孩子、教養孩子，同時也會再提醒孩子，8歲是人生很重要的成長階段，必須學會更多的負責、同理、以及尊重別人，這部分未來會花更多時間教育孩子。基於雙方孩子的權益，他尊重校方的相關程序，大家共同的目標是希望保護每位孩子健康、平安、快樂長大。

    被問及高雄市長陳其邁要求校方公正調查，賴瑞隆說，所有人心情應該都是一樣，保護孩子健康快樂長大，這是天底下父母的心願和想法，不管是誰的孩子都一樣，都希望孩子快樂成長，他在這部分還有許多做得不夠，未來會繼續努力。

    至於會否退出民進黨的高雄市長提名初選？賴瑞隆回應，現在最重要的事情是給孩子更好的未來，給予更好的學習環境，而家庭始終是人生中重要一環，他相當自責也挫折，會深切反省及檢討。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播