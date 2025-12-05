兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉：陪伴教養孩子確實不夠

民進黨立委賴瑞隆今坦言，陪伴教養孩子的時間確實不夠，他會深切反省、自我檢討，未來會花更多時間教育孩子。（記者塗建榮攝攝）

民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子被指控在校徒手毆打、言語霸凌同學，對方逃到廁所仍不放棄。對此，賴瑞隆今（5日）出面道歉，並坦言自己花較多時間在工作上，陪伴、教養孩子確實不夠，他會深切反省、自我檢討，未來會花更多時間教育孩子。

賴瑞隆今天在立法院召開記者會說明，他感到很自責、很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大的風波，曾於10月一次足球遊戲與同學產生爭執，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也有找來溝通，他原以為已順利處理完畢，後續卻發生一些狀況，大家的目標都希望孩子能健康快樂長大，他對此要表達最大的歉意和自責。

賴瑞隆說，他曾不斷告訴孩子，不管雙方的狀況如何，先動手就是不對；但他也必須自我檢討，平常花相當多的時間在政治工作，對於孩子的陪伴和教養上確實不夠，不論是對兩位孩子、家長或校方都感到很抱歉，因為自己沒有做好工作而讓許多人受影響及牽連。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母的責任，他會多花更多時間來陪伴孩子、教養孩子，同時也會再提醒孩子，8歲是人生很重要的成長階段，必須學會更多的負責、同理、以及尊重別人，這部分未來會花更多時間教育孩子。基於雙方孩子的權益，他尊重校方的相關程序，大家共同的目標是希望保護每位孩子健康、平安、快樂長大。

被問及高雄市長陳其邁要求校方公正調查，賴瑞隆說，所有人心情應該都是一樣，保護孩子健康快樂長大，這是天底下父母的心願和想法，不管是誰的孩子都一樣，都希望孩子快樂成長，他在這部分還有許多做得不夠，未來會繼續努力。

至於會否退出民進黨的高雄市長提名初選？賴瑞隆回應，現在最重要的事情是給孩子更好的未來，給予更好的學習環境，而家庭始終是人生中重要一環，他相當自責也挫折，會深切反省及檢討。

