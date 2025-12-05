中國上百艘船艦集結東亞 府方：國安無虞、籲北京克制

總統府發言人郭雅慧今（5日）回應外媒報導中國在東亞集結上百艘船艦時表示，總統已責成國防部與國安單位即時掌握，目前「國家安全無虞，國人可以安心」，同時呼籲中國應「善盡大國責任、行為有所克制」。（記者邱芷柔攝）

總統府發言人郭雅慧今（5日）回應外媒報導中國在東亞集結上百艘船艦時表示，相關軍事行動分佈從黃海以南、東海、南海一路延伸到西太平洋，確實對印太區域造成威脅，總統已責成國防部與國安單位即時掌握，目前「國家安全無虞，國人可以安心」，同時呼籲中國應「善盡大國責任、行為有所克制」。

總統賴清德今（5日）出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會會員大會」，會後由郭雅慧接受媒體聯訪，針對中國上百艘船艦集結東亞、小紅書遭下架引發民怨，及在野黨指控半導體赴美投資「掏空台灣」，甚至批評總統協助中國經濟是「通匪」等議題，郭雅慧直言，總統府立場明確，國安狀況良好、政府決策依法且基於資安，半導體關鍵技術與總部仍在台灣，對於情緒性政治攻擊不予評論。

郭雅慧指出，中國軍事行動並非侷限印太，而是從黃海以南、東海、南海一路延伸到西太平洋，確實對區域造成威脅。她強調，總統已責成國防部與國安單位完整掌握並即時回報，「國家安全無虞，國人可以安心」，同時呼籲中國應善盡大國責任、行為克制。

針對在野黨批評半導體赴美投資將「掏空台灣」，郭雅慧也澄清，總統在專訪中提到的「美國半導體投資40%至50%」被外界扭曲，該比例並非指台灣單方面的投資，而是包含日本、南韓與美國本土企業的整體合作規模，是否成功也取決於美國後續政策的推動。

她強調，台灣半導體產業的全球佈局是為了貼近訂單與客戶，真正需要關注的是，關鍵技術與決策總部都留在台灣，所以沒有所謂「掏空台灣」的問題，台灣的國力一直都在、根留台灣，這也讓全世界與台灣綁得更緊，「我們是把一座護國神山變成是一整串的護國山脈。」

至於民眾黨前主席柯文哲批評總統提出協助中國經濟是「通匪」或「資助共匪」，郭雅慧則回應，這類情緒性的發言不予評論。

中國社交軟體「小紅書」遭下架後引來反彈聲音，郭雅慧說，內政部第一時間已對外說明原因，主要是部分詐騙案件無法配合追查，以及平台資安檢測未通過，府方尊重並支持內政部的決策。

