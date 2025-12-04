為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題

    2025/12/04 01:13 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德以特邀貴賓身份，接受《紐約時報》DealBook Summit 專訪。（圖由總統府提供）

    總統賴清德日前指出，中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，今天登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次表示，我們必須做最壞打算、同時做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。

    被問及北京怎麼看北京現在的「時間表」？賴清德表示，我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。

    賴清德提到，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

    對於如何看待中國現在的經濟？是否影響習近平對台的手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達7.37%，但根據國際的金融機構推測，中國的經濟成長率約4%而已，我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。「台灣很樂意幫助中國、共同合作，解決他們所面臨的各項經濟問題。

