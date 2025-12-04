■1.25兆軍費卡關！賴總統登紐時峰會 涉外人士：表達台灣國防投資不受動搖

賴總統接受《紐約時報》DealBook Summit 專訪，涉外人士認為是向世界重申台灣態度，表達台灣對國防的投資，不受任何因素動搖。（圖由總統府提供）

賴政府提出1.25兆國防特別預算，被藍白在立法院程序委員會暫緩列案，總統賴清德今以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》DealBook Summit專訪，涉外人士認為有3面向意義，包含向世界重申台灣態度、向不同受眾溝通、靈活外交溝通戰略，在國防特別預算受阻時，向國際傳達正確且清晰的訊號，表達台灣對國防的投資，不受任何因素動搖，當區域各國致力強化自我防衛時，抵禦中國威脅最前緣的民主台灣，更不能缺席。

涉外人士指出，賴總統在專訪中直面全世界重要立場，就國防預算、兩岸關係、台美關係、地緣情勢到產業經貿等重要議題，重申台灣的立場及扮演的關鍵角色。正值特別條例遭國內在野黨阻擋審查，總統在國際外交場合再次表達台灣自我防衛決心，向國際社會傳達正確且清晰訊息——台灣對國防的投資，不會被任何因素動搖，當區域各國都致力加強自我防衛韌性的同時，位處抵禦中國威脅最前緣、負責任的民主台灣，更加不能缺席。

涉外人士提及，今年DealBook Summit邀請對象，包括各國重量級政要、意見領袖，以及金融巨擘、企業家等各領域極具影響力的領導者齊聚一堂，賴總統藉由專訪跨越維度地向國際各界爭取最大支持，向多方意見領袖傳達台灣立場，讓國際社會更認識台灣、強化對民主台灣的認同情感，進一步深化國際支持，讓台灣事務更融入全球公共對話中，提升台灣議題能見度。

該人士說，全球秩序重組、科技與人工智慧等，是今年DealBook Summit聚焦的關鍵議題。從國防特別預算、台美關係發展到半導體產業佈局等，賴總統強調台灣在區域和平穩定中的責任，以及台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，更切實打中與會者的問題意識與核心關懷。

涉外人士緊接著分析，在動盪國際局勢中扮演關鍵角色的台灣，長年受到中國打壓，限縮台灣國際參與空間，賴總統一則凸顯國際社會對台灣動態的高度關注，尤其在國際地緣政治情勢變化與全球科技冷戰下，台灣儼然已經是全世界安全與經濟的關鍵核心；二則展現從主流媒體、談話節目到跨國峰會視訊，賴政府的外交溝通策略上，靈活運用多元溝通管道，突破中方掣肘，讓台灣的聲音在國際上更明確清晰。

