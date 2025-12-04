賴總統表示，川普上任後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加趨勢，台灣與美國的關係堅若磐石。（路透）

賴清德總統以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，今天凌晨播出。被問及如果中國入侵台灣，美國特別是川普總統，有多大的機會協防台灣？賴總統表示，台灣與美國的關係堅若磐石，川普上任後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加趨勢，我們非常期待透過關稅談判，進一步強化雙方友盟關係。

對於台灣編列400億美元國防特別預算，是透過什麼指標認為中國侵略的威脅正在升高？賴清德回應，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，影響到印太區域。中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此，我們提出國防特別預算。

賴清德表示，我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，我們減少對中國的依賴，強化經濟韌性，2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。同時，我們跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻效果，以備戰達到避戰，達到和平的目標。

被追問如果中國入侵台灣，美國、美國總統川普有多大機會協防台灣？賴清德說，台灣與美國雖然沒有正式邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝雷根總統提出對台灣的六項保證，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴清德說，川普總統上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

被問到如何看待當前俄烏戰爭局勢以及美國扮演的角色？賴清德說，台灣和烏克蘭人民站在一起，我們非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦，但是戰爭的結束，我們也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時避免後續的戰爭。

紐約時報DealBook Summit專訪賴清德總統

■賴總統紐時峰會喊話習近平：別只想擴張領土 台灣願助中解決經濟問題

■輝達晶片該不該賣中國？ 賴清德舉2000年為鑑：當年若去「就沒今日台灣」

■川普多大機會協防台灣？ 賴總統：台美關係堅若磐石

■賴清德表態贊成台積電赴美：盼助川普實現再工業化、AI世界中心

■1.25兆軍費卡關！賴總統登紐時峰會 涉外人士：表達台灣國防投資不受動搖

