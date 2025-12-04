輝達晶片該不該賣中國？ 賴清德舉2000年為鑑：當年若去「就沒今日台灣」

總統賴清德以特邀貴賓身份，接受《紐約時報》DealBook Summit專訪。（圖由總統府提供）

輝達等公司是否能將最先進晶片出售到中國引發美國熱議，賴清德總統今在紐約時報DealBook Summit接受專訪表示，2000年台灣曾發生類似的事，當時朝野、廣大台灣社會廣泛討論的結果是「不宜、不應該過去」，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

被問到輝達晶片該不該賣中國因發美國熱議時，賴清德說，關於美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論，但2000年左右，台灣曾經發生類似的事情，他可以分享，當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜、不應該過去。

賴清德直言，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

至於是否擔心帶動台灣經濟發展的人工智慧熱潮泡沫化？賴清德回應，為著眼於未來人工智慧化的時代，讓人民的生活能夠更加便利、經濟會更加發展、全球更加繁榮，全世界各國的領袖、特別是國家的產業與人工智慧發展相關的國家，應該共同合作，採取必要措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

