■賴清德表態贊成台積電赴美：盼助川普實現再工業化、AI世界中心

台積電赴美設廠，賴清德總統表態支持，也希望幫助美國再工業化、成為人工智慧世界中心。（彭博）

賴清德總統以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪今天凌晨播出。賴清德指出，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能，因此台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，促進世界的繁榮跟進步；川普希望台灣半導體赴美投資，「我們是贊成的」，也希望幫助美國再工業化、成為人工智慧世界中心。

對於川普希望美國能在台灣協助下，製造全球40％至50%半導體晶片，會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？賴清德表示，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系，好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴清德說，也就是半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步，所以當川普總統希望台灣半導體產業或相關協力廠商到美國投資時，「基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化，川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。」

賴清德說，台灣希望藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

被追問川普期待美國未來2至3年內製造全球40%到50%的半導體晶片，現實可行嗎？賴清德說，我們可以理解川普總統的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢，這個速度，就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

紐約時報DealBook Summit專訪賴清德總統

