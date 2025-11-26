鄭麗文嗆國防預算「賴清德玩火」 民進黨：附和中共不可理喻

民進黨發言人吳崢。（資料照）

因應中國對台軍事威脅加劇，總統賴清德今（26日）宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批評「玩火」、「讓台海變成火藥庫」。對此，民進黨反擊說，該筆預算讓台灣安全並厚植產業，鄭卻幫中國講話、附和中共論調，實在不可理喻。

針對鄭麗文的玩火論，民進黨發言人吳崢今天受訪表示，賴總統講得非常清楚，強化國防預算就是要防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業；而鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法實在是不可理喻、也非常奇怪。

請繼續往下閱讀...

吳崢說，台灣長期以來，跨黨派歷任總統的國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全及穩定，例如近期要在黃海實彈演訓，這兩年來共機、共艦不斷騷擾周邊海域，甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢指出，在這樣的狀況下，台灣當然要強化自身防衛的能力，這才是保護國人的負責任政府該做的事，鄭麗文怎麼會在這時候又幫中國講話、附和中共論調？非常奇怪。

此外，吳崢提到，賴總統今天在記者會也比喻，好比在家裡裝監視器、安全系統，卻有人跳出來說是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話？

吳崢指出，鄭正立之前到中國錄影時，曾說過在台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權，這種為中共宣傳的言論，若當上國民黨主席後仍抱持這種論調，對台灣主權及安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法