「這個國民黨我不想玩了！」 中配中常委何鷹鷺宣布退黨

具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺宣布退黨，「這個國民黨我不想玩了！」（資料照）

國民黨中常委何鷹鷺具中配身分，穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭國民黨中央考紀會通過停職處分，提出申訴。她今天出席完國民黨中常會後，突然向媒體宣布，她退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」

何鷹鷺說，國民黨的人到中國大陸都說「台灣地區」，但到底是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區，「你要講清楚、說明白！」國民黨主席鄭麗文競選期間說，我們都是中國人，「你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？誘導我喊和平統一，早日回到祖國懷抱，現在又考紀處分我！」



何鷹鷺埋怨，今日中常會對於她的問題，一點都沒有解決，而且原本她應該被黨中央提名參選下屆中央委員，但黨中央不但沒有提名她，還要她自己去找7張黨代表連署參選，「大家都被提名，憑什麼我不被提名？我有違反法律或黨紀？」

何鷹鷺批評，國民黨今天所做所為，又要跟美國、日本好，又要去找中國談，到底是為什麼？「這也是在玩火！」她呼籲國民黨一定要表明立場，不要含糊其辭，模糊大家，「台灣人也在騙，大陸人也在騙，你到底要幹嘛！」「這個黨是不是綠了？」「民進黨敢做敢為，國民黨為什麼不敢？」

最後她說，「我退黨了，我宣布退黨，這個國民黨我不想玩了！」

