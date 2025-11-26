林亮君力挺日本水產 1張照傳回日本意外掀熱議：好可愛

大批日本網友稱讚林亮君可愛。（圖翻攝自X：世界モンゴル人連盟）

日本高市早苗政府因為護台言論惹惱中共，北京祭出一系列報復措施，當中包括禁止日本水產品進口。台灣政壇不少人紛紛在社群分享大啖日本優質海鮮的照片，以行動力挺日本，民進黨台北市議員林亮君意外在日本爆紅，她宣傳日本水產的照片被轉發到日網，大批日本網友大讚其美貌！

關注內蒙古人遭受中共迫害議題的日本組織「世界蒙古人聯盟」（世界モンゴル人連盟），24日在X平台分享林亮君最近到超市買日本水產品，與架上一張寫著「台日友好」、Q版賴清德總統吃壽司的特價宣傳單合影，語帶吐槽地說：「台灣的年輕議員正在推廣日本水產品，反觀日本那些年長的議員都在議會裡面睡覺。」

貼文引發熱議，日本網友紛紛感謝台灣人支持，刷一排「台日友好」。還有不少人被林亮君的美貌吸引住，「她的臉太可愛了，你說什麼我都聽不進去」、「怎麼有長這麼可愛的議員」、「超級美人！」、「太可愛了，嚇了一跳」、「台灣的議員好可愛，台灣的朋友們也像她一樣，散發著溫柔的氣質」、「好漂亮啊」。

