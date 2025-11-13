藍要沈伯洋去中國澄清誤會！梁文傑妙回一句酸爆 館長慘中槍

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

民進黨立委沈伯洋近日遭中共通緝，引發關注。沒想到有國民黨立委建議陸委會主委前往中國交流，並帶沈伯洋去澄清誤會。對此，陸委會副主委梁文傑表示，對中國來說沒有「誤會」兩字，只有投降或不投降。如果投降，他們就會歡迎，他還意有所指表示「像現在某些人的作為就是這樣」，讓不少網友留言笑稱：「有些人是指阿館嗎？」

立委徐欣瑩昨日在立院質詢時，建議陸委會主委率先赴中交流，並帶沈伯洋去澄清誤會。今日陸委會例行記者會中，有媒體詢問梁文傑，此做法是否可能實行？梁文傑對此回應，他覺得對中共來說沒有「誤會」兩字。

梁文傑進一步解釋：「他（中共）只有你投降或不投降，如果你投降的話，他會歡迎你，像現在某些人的作為就是這樣」。梁文傑也說，他認為徐欣瑩本意是良善的，但她可能對中共政權的本質不太了解。

梁文傑的回答曝光後，不少網友笑稱：「有些人=館長」、「有些人是指阿館嗎？」、「順便酸某些人」。其他網友也表示：「國民黨這言論根本就是想害人」、「國民黨的腦洞怎麼越來越大，要澄清什麼啊」、「我其實覺得梁大這段話太深，有很多人是聽不懂人話的」。

