國軍編現比拚年底達8成 建置士官督導長分級留才

國防部今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。

立法院外交及國防委員會明（13）日將邀請國防部長顧立雄，報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢。據國防部今（12）日書面送抵立法院的最新報告指出，國軍正面臨少子化趨勢與企業爭才等因素的嚴峻挑戰，為穩定部隊基層戰力，國防部今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。

報告揭露，統計114年迄今，全軍編現比為79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%。國防部預判，經退補平衡後，至年底國軍整體編現可提升至80%。

編制增加致編現比下降 實際現員增加

報告分析，國軍編現呈現逐年下降趨勢，主因是「組織編裝逐年調整增加」。迄今編制員額較110年增加了1萬餘員，導致作為分母的編制數擴大。

國防部強調，雖然編現比下降，但若比較實際人數，統計迄今現員較112年增加了3千餘員，志願役現員亦較去年成長2千餘員。

在招募成效方面，今年招募獲率已達102.2%，較計畫數增加315員。國防部預估，年度招獲率可達110%以上。

研擬士官督導長分級制度 提升留營誘因

為使志願役專業人才能「長留久用」，報告提出多項提升留營意願的具體作法。其中值得注意的是，國防部現正研擬「士官督導長分級制度」。報告指出，士官督導長為單位士官兵最高職務，所負管理與職責「明顯高於同階級士官長」。為鼓勵升遷意願，將依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。

推辦急難貸款 改善營舍環境

在官兵福利方面，報告指出，為紓解官兵本人、配偶及直系血親因傷病、喪葬、育嬰或長期照護等急難資金需求，已獲行政院同意，自115年起推辦「國軍官兵急難貸款」專案，以達官兵安心服役、軍眷安家之政策要求。

在住用環境品質方面，國防部將推動「興安專案」加速營舍整建，103案預計118年前全數完工。另已規劃115年至120年執行「展興專案」，優先辦理官兵營舍新建工程。

留營率提升 不適服人數大幅下降

國防部指出，多項留營政策推動已具成效。114年迄今的平均留營率為86.5%，較去年（113年）的82.0%提升4.5%。官兵不適服人數亦「大幅下降」。114年迄今不適服人數為2900員，較去年同時期減少1591員。

在招募作為上，國防部規劃115年增加網路及社群媒體曝光數，並將於全國北、中、南地區辦理軍事院校及大學儲備軍官訓練團（ROTC）招生博覽會。另為協助官兵退伍後與職場接軌，國防部與退輔會正建置「軍民專長轉銜運用平台」，預計116年1月啟用。

