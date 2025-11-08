直擊！鄭麗文辯不知有共諜吳石 統派活動現場奉為「烈士」

國民黨主席鄭麗文參加祭祀追思的所謂「秋祭」活動，仍將吳石列為「犧牲烈士」緬懷。（記者方瑋立攝）

國民黨新任主席鄭麗文今（8）日出席由「台灣地區政治受難人互助會」及勞動黨等團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（下稱秋祭），她受訪重申主辦單位曾與他再三保證沒有共諜吳石。不過，活動現場佈景仍將吳石列為「犧牲烈士」供包括鄭麗文在內的人士祭祀追思，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，撰寫專文緬懷吳石。

鄭麗文今天稍早在社群發文，聲稱並不將吳石歸為白色恐怖「政治犯」範疇，她今天出席這場以「銘記歷史，緬懷先烈，兩岸同心，振興中華」為主題的秋祭活動致詞後接受媒體聯訪，再次重申主辦單位向她再三重申沒有吳石、吳石不是主角。

請繼續往下閱讀...

不過，據現場祭祀追思佈景，鄭麗文所領銜祭祀的方向，兩排受難者的遺像中，仍將吳石列為「犧牲烈士」。

另外，現場活動手冊中，主辦單位甚至以中共宣傳劇「沉默的榮耀」同樣的題名，刊登長文緬懷吳石，不僅尊稱吳石為將軍，聲稱他非傳統敘事的「背叛者」，也不是僅供悼念的「犧牲者」，而是與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

鄭麗文受訪時也為主辦單位辯稱，此活動舉辦多年以來從未提及吳石，不以吳石為追思對象。

然而據了解，中共今年10月才在「央視」播出「沉默的榮耀」，近日一度引起台灣社會議論，傳出有所謂受中國網友託付，來萬華馬場町紀念吳石的人士出現。若此活動過去多年未提及吳石，今卻如此快速出現、被放大強調，也不禁令人質疑，這是上行下效、還是「一脈相承」？

台灣地區政治受難人互助會及勞動黨等團體8日在台北市萬華馬場町舉行「五〇年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，以「兩岸同心、振興中華」為號召，現場也將吳石列為犧牲烈士祭祀。（記者方瑋立攝）

這場以「兩岸同心，振興中華」為號召的「秋祭」活動，活動手冊收錄以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為同名題目的共諜吳石緬懷文章。（記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法