    首頁 > 政治

    淡江大橋橋體放跨年煙火？ 侯友宜：還沒與交通部達成協議

    2025/11/07 13:36 記者羅國嘉／新北報導
    去年淡水淡江大橋跨河煙火。（資料照）

    去年淡水淡江大橋跨河煙火。（資料照）

    淡江大橋預定明年5月通車，預估每日車流量可達近6萬輛。新北市國民黨議員陳偉杰今（7日）於議會總質詢關切交通路網與觀光配套是否到位，並詢問跨河煙火施放問題。市長侯友宜回應，橋體放煙火還沒與交通部達成協議，但可採投影、光雕或河邊平台等替代方式，延續節慶亮點。

    交通局長鍾鳴時指出，雖然淡江大橋預計明年5月通車，但市府已持續推動微型轉運站設置、道路拓寬及動線改善工程，將於今年底至明年3月前陸續完成。整體動線將與公路局確認，規劃快捷公車行駛以達「真正快速」效果，提升通勤效率並兼顧觀光。

    鍾鳴時補充，除優化快捷公車停靠站外，市府也將規劃區域公車運用大橋服務八里、淡水居民，另針對三芝、石門通勤族推出「跳蛙公車」方案。從快捷公車、觀光公車到轉運站路線，市府將全面檢討調整，打造完整運輸網。

    陳偉杰並提到，淡水跨年跨河煙火是否可在新橋施放？侯友宜說，市府已與交通部多次溝通，橋體放煙火還沒達成協議，但可採投影、光雕或河邊平台等替代方式，延續節慶亮點。

    此外，議員江怡臻關心國道3號金城交流道、65快速道路銜接三峽及捷運土城樹林線旁交流道等重大工程進度。侯友宜說，金城交流道工程目前進度46.49％，超前0.02％，預計2027年5月完工。至於施工過程，有關交通道路重新調整、運量重新計算，交通局已經做好整個在改善過程當中。

    鍾鳴時補充，該處不只有金城交流道，還有捷運的一些工程，所以對於交維計畫，全面滾動式檢討；65快速道路目前則由公路局做可行性評估，預計今年可以出來。

    新北市長侯友宜回應，橋體放煙火還沒與交通部達成協議，但可採投影、光雕或河邊平台等替代方式，延續節慶亮點。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜回應，橋體放煙火還沒與交通部達成協議，但可採投影、光雕或河邊平台等替代方式，延續節慶亮點。（記者羅國嘉攝）

