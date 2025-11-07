獨家》敵我不分！鄭麗文明參加統派活動「追思先烈」最高階共諜將官吳石

國民黨新任黨主席鄭麗文甫上任一星期，透過公開活動，展現其強烈政治傾向。明日預計參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石；鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共的史觀。（本報資料照、中央社資料照，本報合成）

國民黨新任黨主席鄭麗文甫上任一星期，透過公開活動，展現其強烈政治傾向。除今下午出席馬習會十週年研討會，明日也預計參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石；吳石官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲並判死刑；吳石被中共奉為「烈士」，近期並透過電視劇宣揚其「事蹟」。鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共的史觀。

這場活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園。根據採訪通知，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」。並稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場，還提到今年秋祭將邀請鄭麗文，一同「追思先烈」。願「沉默的榮耀，不再沉默」。

請繼續往下閱讀...

而主辦單位所稱的「沉默的榮耀」，即中共官方近日力捧宣揚吳石「烈士」的電視劇劇名，中國國台辦發言人上月還稱許該劇彰顯了「中國共產黨人和革命先輩為實現人民解放、國家統一而奮不顧身的大無畏精神」。

明日下午在馬場町紀念公園的追思活動，鄭麗文預計出席並致詞。流程中還包括「台灣民主自治同盟」向在台灣犧牲烈士致敬。不過，台盟並非台灣政治組織，而是在所謂中共政權下的「民主黨派」，為對台統戰組織之一。

根據國家人權紀念庫記載，發生在1950年的吳石等叛亂案又稱「吳石等案」。吳石是中共派到國府｢潛伏｣的棋子，做為中共間諜，吳石在戰後國共鬥爭時期，為中共提供了許多重要軍事情報。吳石赴台前，中共地下黨組織給他的代號是｢密使一號｣。抵台後，就任國防部參謀次長，後又陸續提供機要密件彙交中共。之後，因當時中共地下組織｢台灣省工作委員會｣的人員被抓而供出。吳石等人被當時軍事法庭以｢共同將軍事上之秘密文書圖表交付叛徒，各處死刑，各褫奪公權終身。｣

相關新聞請見

｢密使一號｣吳石提供中共絕密軍事機密 包括台灣各戰略登陸點

央視10月播出諜戰劇「沉默的榮耀」，講述中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的故事，吳石後來在台被判處死刑。圖為上海愚園路上紀念吳石的說明牌，攝於3月，吳石曾在這一帶送交情報給中共人員。（中央社）

這場活動由「台灣地區政治受難人互助會」舉行，地點選在吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法