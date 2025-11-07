｢密使一號｣吳石提供中共絕密軍事機密 包括台灣各戰略登陸點

中共官方近期開播潛台諜戰劇「沉默的榮耀」，該劇由中國國安部、國台辦指導，刻劃中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石的「密使一號」案。圖為「中央日報」當年頭版刊登國防部處決吳石四叛逆的新聞。（資料照）

針對發生在1950年的吳石等叛亂案，根據國家人權博物館建置的國家人權記憶庫登載，吳石是中國共產黨派到國民黨政府｢潛伏｣的一顆棋子，作為中共間諜，吳石在戰後國共鬥爭時期就為中共提供了許多重要軍事情報。吳石赴台前中共地下黨組織給他的代號是｢密使一號｣。

吳石抵台後就任國防部參謀次長。1949年10月和11月，共軍攻打金門和舟山群島先後失利，為儘快取回吳石掌握的軍事情報，中共華東局領導決定派長期在上海、香港從事情報工作的女黨員朱諶之赴台與吳石聯繫。吳石曾將《臺灣戰區戰略防禦圖》、最新繪製的《海防前線陣地兵力、火器配置圖》和各防區的《敵我態勢圖》，臺灣海峽、臺灣海區的海流資料，臺灣島各戰略登陸點的地理資料分析，現有海軍基地並艦隻部署、分佈情況，空軍機場及機群種類、飛機架數，國軍現有陸、海、空部隊的番號、代號，各部隊的官兵人數，火炮、坦克、裝甲車等重武器並各類槍械、彈藥的配備、庫存數量，三軍戰鬥部隊團以上軍官、主要軍事機關科長以上人員名冊，《關於大陸失陷後組織全國性游擊武裝的應變計畫》，5個戡亂區及15個重點游擊根據地的負責人名單和兵力配備等絕密軍事情報交給朱諶之。

朱諶之迅速透過香港將情報傳送到中共華東局情報部和總參作戰部，吳石與朱諶之前後秘會6次，從未被發現。

而吳石案被查獲是因為當時負責｢臺灣省工作委員會｣的蔡孝乾被抓而供出。根據國家安全局編《歷年辦理匪案彙編》所載：｢匪臺灣省工委會書記蔡孝乾及匪幹嚴秀峰之供詞，獲悉朱諶之為一重要之女匪幹，當即循此線索展開偵查，及祕密監視有關人犯。2月6日及14日，2次電令定海單位，祕密偵查，終於2月18日，在定海捕獲，26日押解來臺。｣

1950年4月7日，國防部參謀總長周至柔呈蔣介石簽，關於該部｢中將參謀次長吳石等叛亂一案」，業斥軍法局偵訊終結，依法應組織高等軍法會審庭。1950年5月30日，據國防部高等軍法合議庭簽發之｢國防部判決書｣，吳石、陳寶倉、聶曦：｢共同將軍事上之秘密文書圖表交付叛徒，各處死刑，各褫奪公權終身。｣朱諶之：｢共同意圖破壞國體，竊據國土，而著手實行，處死刑，褫奪公權終身。」

