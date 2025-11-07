彌勒皇教集體意念詛咒藍綠政治人物？ 吳靜怡：白營卻神秘消失......

媒體人吳靜怡。（圖擷取自臉書）

《鏡報》今日報導，宇宙彌勒皇教教主陳金龍號召「五眼聖戰士」群，用集體意念詛咒政商名流，從蔡英文、賴清德、蕭美琴，到朱立倫、顏清標都榜上有名。對此，媒體人吳靜怡表示，名單上藍綠都有，白營卻神秘消失，難不成念力也懂政治光譜？

吳靜怡在臉書PO文表示，台灣的政治戰場原本已經夠熱鬧，沒想到如今竟然延燒到「靈界」？根據《鏡報》獨家報導，宇宙彌勒皇教教主陳金龍號召「五眼聖戰士」群，用集體意念詛咒政商名流，從蔡英文、賴清德、蕭美琴，到朱立倫、顏清標都榜上有名，奇妙的是，名單上藍綠都有，白營卻神秘消失，難不成念力也懂政治光譜？

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，根據報導，這群「念力戰士」每天進行靈修攻擊，還設立黑名單，宣稱要讓叛教者「永墮惡鬼道」。被詛咒的對象橫跨政壇、媒體、學界，甚至包含網紅四叉貓與起訴柯文哲的檢察官林俊言。如果這不是宗教，那真的很像「政治版的魔法打卡任務」每天開靈眼、念口訣、對著照片放念力，民主社會講究理性辯論，他們則推出了「靈性攻擊」。

吳靜怡續指，「念力攻防戰」背後還藏著龐大的金流，信徒點一盞燈25萬、買畫要千萬、甚至花10萬塊改名成「彌勒氏」，求得永生VIP，教主陳金龍從電玩大亨變降魔教主，靠靈界銷售法器海撈數億元。

吳靜怡直言，內政部已火速介入調查，要求教團限期說明是否違法，這恐怕是台灣史上第一次政府要查「靈界暴力」。想要問問法律界，詛咒算不算犯罪？如果四叉貓靈魂真的被攻擊，要報哪個派出所？

