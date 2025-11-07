為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彌勒皇教集體意念詛咒藍綠政治人物？ 吳靜怡：白營卻神秘消失......

    2025/11/07 10:07 即時新聞／綜合報導
    媒體人吳靜怡。（圖擷取自臉書）

    媒體人吳靜怡。（圖擷取自臉書）

    《鏡報》今日報導，宇宙彌勒皇教教主陳金龍號召「五眼聖戰士」群，用集體意念詛咒政商名流，從蔡英文、賴清德、蕭美琴，到朱立倫、顏清標都榜上有名。對此，媒體人吳靜怡表示，名單上藍綠都有，白營卻神秘消失，難不成念力也懂政治光譜？

    吳靜怡在臉書PO文表示，台灣的政治戰場原本已經夠熱鬧，沒想到如今竟然延燒到「靈界」？根據《鏡報》獨家報導，宇宙彌勒皇教教主陳金龍號召「五眼聖戰士」群，用集體意念詛咒政商名流，從蔡英文、賴清德、蕭美琴，到朱立倫、顏清標都榜上有名，奇妙的是，名單上藍綠都有，白營卻神秘消失，難不成念力也懂政治光譜？

    吳靜怡指出，根據報導，這群「念力戰士」每天進行靈修攻擊，還設立黑名單，宣稱要讓叛教者「永墮惡鬼道」。被詛咒的對象橫跨政壇、媒體、學界，甚至包含網紅四叉貓與起訴柯文哲的檢察官林俊言。如果這不是宗教，那真的很像「政治版的魔法打卡任務」每天開靈眼、念口訣、對著照片放念力，民主社會講究理性辯論，他們則推出了「靈性攻擊」。

    吳靜怡續指，「念力攻防戰」背後還藏著龐大的金流，信徒點一盞燈25萬、買畫要千萬、甚至花10萬塊改名成「彌勒氏」，求得永生VIP，教主陳金龍從電玩大亨變降魔教主，靠靈界銷售法器海撈數億元。

    吳靜怡直言，內政部已火速介入調查，要求教團限期說明是否違法，這恐怕是台灣史上第一次政府要查「靈界暴力」。想要問問法律界，詛咒算不算犯罪？如果四叉貓靈魂真的被攻擊，要報哪個派出所？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播