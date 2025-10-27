傅崐萁為「這1事」道歉了！ 罵張峻是民主之恥遭灌爆：還討拍？

傅崐萁砲轟張峻是花蓮民主之恥。（資料照）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天（27日）在光復鄉大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀請縣府、地方鄉民代表、村長和少部分災民，大多數災民根本不知道有這場座談會，，帶著強烈不滿到現場抗議，卻被鎖在門外。花蓮縣議會議長張峻得知此事後趕赴現場，帶頭闖進活動中心，怒踹傅崐萁的桌子，相關畫面曝光引發外界熱議。對此，傅崐萁今晚在臉書砲轟張峻是「花蓮民主之恥」，結果反被網友們灌爆！

張峻今天帶領被拒在門外的災民闖進傅崐萁等人主辦的受災區重建做談話，一進去就怒氣沖沖的踹了傅崐萁的桌子，不斷質問為何沒有通知災民有這場座談會，傅崐萁則相當不爽的回嗆張峻是「流氓」，要現場警察抓人，場面相當火爆。事後張峻在臉書發文，霸氣直言他那一腳「是替所有被排除在外、被忽視的光復人出的一口氣」，貼文一出不到1小時就破萬人按讚，數千人湧入讚爆張峻替花蓮人解氣。

而傅崐萁稍早也在臉書發文向支持者「告狀」，批評張峻公然施暴，他嚴厲譴責暴力。他還以災民的名義宣稱，張峻率眾鬧事踹桌，有「災民」吐槽張峻「賴清德來的時候你在哪？」，「對於花蓮議長在全國面前做出極惡劣行為影響花蓮人聲譽，崐萁代表花蓮人向全國人民致歉，同時再次感謝鏟子超人及全國愛心物資，承諾中央與地方必定盡心盡力修復家園。」

傅崐萁接著說，張峻的暴行大家都親眼目睹，「崐萁嚴厲譴責張峻的暴力行為，張峻身為民意代表，如此惡劣的暴行讓全國都看到，當場請求警察同仁逮捕現行犯，不容許暴力份子在公共場合危害一般民眾，尤其是在國會議員執行公務的座談會現場，身為議長的張峻竟然帶頭鬧場動粗，實在是花蓮民主之恥。」

傅崐萁的貼文曝光後，快1小時過去只有2千多人按讚，留言區湧入大批網友灌爆，「對你，這樣已經很客氣了， 你理解嗎」、「議長太帥了！傅氏夫妻就需要有人教訓，您那一腳踢的大家都看的好爽」、「踢得好啦！」、「你活該啦」、「怎麼沒直接踢中你的臉啊！」、「看看大家多討厭你」、「踢你桌剛好而已，沒拿一桶泥巴潑你臉已經是很尊重你了，還敢給我討拍喔」、「有想過議長為什麼踹桌子嗎？那些是被你們拒於門外的災民，不要顛倒是非，真是越來越看不起你了」、「笑死人，堰塞湖的事情你們縣政府不出面道歉，然後就因為你被踢桌子了所以沒面子，然後來跟大家道歉這個，有什麼屁用啦？」

