張峻為何怒踹傅崐萁桌？ 花蓮議員：一腳道盡多少委屈心酸

花蓮縣議會議長張峻（左三）與無黨聯盟總召楊華美議員（左一）昨到光復為被拒於門外的災民發聲。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織代表，大批災民被阻擋在門外，縣議會張峻不滿災民被擋直接進入會場怒踢傅崐萁桌子。縣議會無黨聯盟總召楊華美臉書說，一場閉門會議，竟是把災民分等級在看待嗎？民進黨議員胡仁順也說，議長帥啦！但這一腳，道盡他多少的委屈、難過、心酸？

楊華美說，今天議會召開定期會的程序會，邀請縣長徐榛蔚到議會說明光復災情的應對與處理，才得知傅崐萁在光復辦座談會，有多少災民被邀請？又有多少議員被邀請？為何連家住光復的議長都沒被邀請？「災害從來不會選擇政治立場，但傅崐萁會」，傅崐萁仍是這種高高在上態度，依然把政治視為一種「我給你的恩惠」，如果實際瞭解過民眾需求，會知道他們所重複的這些，正是此刻所面對的生活。

楊華美說，這場會議，美其名叫作災後重建條例座談會，但實質上根本就是把災民拆成四分五裂的會議！這場閉門會議，把災民分了等級，難道要能參加這場座談會，還得是聽話的順民嗎？災民需要的，是能苦民所苦的父母官。不是擺高姿態、持續挑起中央地方對立情節的政客！不是把反對聲音都打成暴力、不理性的掌權者！

胡仁順則說，這場座談會的組成是傅崐萁、鄭天財、光復鄉長、縣府秘書長饒忠帶領全府一級主管（局處長），​重建特別條例，就是中央和立院層級的事情，現場沒有中央部會任何單位在，倒是縣府全到齊了，請問這能協助制定什麼特別條例？

胡仁順認為，有這樣的座談會是好的，早該辦了，但應該由花蓮人選出來的縣長徐榛蔚帶領縣府一級主管來辦，而不是由縣長的老公帶領不受他監督的縣府主管來辦理。議長張峻整個家族都在光復也是嚴重受災，為什麼叫做張峻的災民不能進去說話？為什麼他要被擋？因為他是不被歡迎的災民嗎？

