國台辦開臉書統戰吃癟！梁文傑笑稱「其實很羨慕」 原因超級酸！

陸委會副主委梁文傑。（資料照）

中國國台辦近日在臉書開設「國務院台辦發言人」帳號，企圖直接對台灣網友進行統戰，結果踢到大鐵板，連日來大量鄉民灌爆留言區，國台辦官方刪留言刪到手軟。對此，我國陸委會副主委兼發言人梁文傑調侃，想要在台灣開臉書、社群帳號，就要面對這樣的「挑戰」。

為加強對台統戰，國台辦22日公開「帶頭翻牆」到臉書開設官方帳號，隔天（23日）發言人朱鳳蓮也證實開設官方帳號。不過國台辦想對台灣鄉民直接進行統戰的企圖慘踢鐵板，大批網友灌爆國台辦臉書，在其貼文狂刷嘲諷中共、習近平、中國社會等梗圖，強調中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。而當中最多人刷的熱門關鍵字，就是近期掀兩岸網路熱議的于朦朧墜樓案。

起初國台辦還試圖刪除「敏感訊息」，但台灣網友們「戰力」實在太驚人，刪留言的速度完全趕不上被灌爆的速度，最後國台辦似乎放棄了，索性當沒看到，「眼不見為淨」。

而梁文傑今天被問到對此事有何看法時，笑稱「老實講，我們還蠻羨慕國台辦，可以在臉書開專頁，讓台灣人看得到；但我們陸委會顯然不可能在微博開專頁，應該一下子就被封鎖……」。他接著酸，但這又是兩邊制度的不同，台灣人可以很自由地在網上發表意見，這在中國完全不可能，其實這些性質的網路評論，在台灣人眼裡都已經司空見慣，國台辦既然想來臉書開帳號，就要面對這樣的挑戰和質疑。

不過梁文傑也提醒台灣網友，臉書有私訊功能，若中央透過社群傳訊息接觸台人，而後者也接受利誘，配合中共對台統戰、提供資料、檢舉等等，有觸犯國安法、國家情報工作法、刑法之虞，呼籲民眾不要為了蠅頭小利就配合中共。

