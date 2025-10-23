防非洲豬瘟「邊境食品查驗經費」4千萬遭刪凍 提案人是黃國昌！

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

台中爆非洲豬瘟，各界砲轟台中市府防疫不力，還挖出今年1月農業部防檢署曾苦求藍白立委別刪非洲豬瘟防疫宣導預算，但仍被狂砍6成。此外，網上還有人發現，今年總預算審查，食品藥物管理署用於「食品邊境查驗和國內外稽查管理」預算被刪凍4000萬，提案的就是民眾黨主席黃國昌！

台中梧棲養豬場爆出豬隻死於豬瘟，輿論高度關注。臉書粉專「峰狂打臉94爽」貼出一份114年度中央政府總預算提案表，提案人為民眾黨立院黨團，書面上還有黃國昌親筆簽名，該提案針對的單位為食藥署，案由提到去年3月一度讓社會惶恐不安的蘇丹紅事件，黃國昌等人指責食品安全出現系統性問題，源頭未做好管控，食品邊境檢驗破口「尚未補足」，衛福部雖澄清逐批查驗，但實則未然，有說謊之嫌，因此他們提案凍結食藥署「食品邊境查驗及國內外稽查管理」預算2000萬，並減列2000萬。

網友紛紛砲轟，「這兩黨只禍國殃民啊，超級爛黨」、「從沒看過那麼不要臉的人」、「這是什麼邏輯？完全看不懂，已經知道缺口尚未補足，然後下一句話是砍你預算再凍結？」、「要守護食安不是應該立法來規範把關嗎？怎麼會是刪除查驗經費？」、「法學博士不去立法解決問題，反而在這裡砍預算......」、「一心搞亂台灣」、「果然刪到全國人都有感」、「台灣會被這些老鼠屎害慘！」、「刪一刪再來怪中央」。

事實上，早在今年1月份，粉專「農藝女孩看世界」就跳出來痛批這件事，「要多癲狂，黃國昌才會刪除『邊境食品查驗經費』？且不說外來豬肉加工品有非洲豬瘟的風險，去年大名鼎鼎的中國進口蘇丹紅辣椒粉、還有每年過年前容易查到中國走私香菇等等……這些都不用把關了是嗎？守護民眾食安經費就這樣被刪耶？」

黃國昌先前提案刪凍邊境食品查驗經費。（圖翻攝自臉書「農藝女孩看世界」）

