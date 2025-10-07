接見美國保守派名嘴 蕭美琴：盼台美攜手守護自由民主

蕭美琴副總統日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝（Stephen Yates）及媒體人賽斯頓（Buck Sexton）乙行。（總統府提供）

蕭美琴副總統日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝（Stephen Yates）及媒體人賽斯頓（Buck Sexton）乙行，感謝訪賓遠道而來親身體驗台灣社會、人民及台美的堅實友誼。期盼兩國持續深化合作，並拓展至經貿、安全等領域，攜手守護自由民主的共享價值。

蕭美琴致詞時，首先對訪賓表達歡迎之意，感謝訪賓遠道而來親身體驗台灣社會、人民以及台美的堅實友誼。並提到，台美夥伴關係在台灣民主化發展中至關重要，台灣從過去經歷殖民時期、二戰後的一黨專政時期，至今日轉型為成熟且充滿活力的民主國家，這段歷程值得驕傲。

蕭美琴指出，自由民主是台灣珍視且自豪的價值，也是與美國人民共享的核心信念。期盼雙方持續在此堅實基礎上深化合作，並拓展至經貿、安全等領域，同時維護彼此重視的價值理念。最後，再次表達誠摯歡迎，很榮幸與訪賓共聚一堂。很多啟發。

