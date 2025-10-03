為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王義川提告派狗仔跟拍 黃國昌反嗆：綠營對他濫訴全敗

    2025/10/03 12:09 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委王義川日前揭露民眾黨主席黃國昌疑透過凱思國際雇用狗仔跟拍他，今針對黃等7人提告。黃國昌今表示，他被民進黨政治人物濫訴不是第一天，到目前為止這些人對他提起的濫訴紀錄是全敗，從來沒贏過。

    黃國昌表示，他被民進黨這些政治人物濫訴其實也不是第一天了，到目前為止，民進黨這些政治人物對他提起濫訴紀錄是全敗，從來沒有贏過，浪費他的時間和精力，潑了糞不用負責任就跑，這個就是民進黨慣用的伎倆。

    黃國昌說，王義川在公開的道路上面闖紅燈好像也是客觀的事實，王義川希望再被認證一次，因為之前王已經告過人家了， 結果被檢察官打臉，那王希望他公開闖紅燈的事情再被認證一次，那就隨他吧。

    媒體詢問王義川提告違反什麼法律，黃國昌表示， 就整件事情是莫名其妙，所以他昨天在臉書發文指綠營的政客對他提起來的濫訴，都集中在他在公益吹哨者保護協會，當他每次爆弊案的時候，他們就濫刑對他提起告訴，浪費他的勞力時間費用，第一時間炒新聞，然後幫他們自己遮醜，最後的結果是每一個都被打臉，被打臉了以後他們有出來說過一句sorry嗎？沒有，全部的人都躲起來。

    黃國昌說，每一次只要有政治人物莫名其妙做這樣子的事情，他就被逼著要再出來回應一次，要不然他就是神隱，然後被迫在目前的政媒環境下，要陪他們炒作這樣子的新聞，最後的結果如此可笑的時候，又沒有人要出來道歉。希望利用這個機會讓大家好好的了解，台灣的政媒集團，對台灣民主的發展造成了什麼傷害，這是我們要的民主嗎？

