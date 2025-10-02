日本茨城縣知事率團捐善款 感佩「鏟子超人」民間力量

駐日代表李逸洋（右）接受茨城縣知事大井川和彥（左）的善款目錄。（駐日特派員林翠儀攝）

日本茨城縣知事大井川和彥今天率領副知事岩下泰善和縣府人員訪問駐日代表處，並捐贈花蓮水災義援金100萬日圓（約合台幣21萬元）。駐日代表李逸洋感謝茨城縣送暖並表示，大家的支持，對災區民眾而言，是莫大的鼓舞。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖在樺加沙颱風襲台溢流釀成嚴重災情，日本各界包括首相石破茂、國會議員及地方政府均在災後，透過社群媒體表達關懷與慰問，李逸洋也已逐一致謝。

請繼續往下閱讀...

近年與台灣互動密切的茨城縣，今天由大井川知事親自率團訪問駐日代表處並捐助善款，這也是風災後第一個來代表處捐款的日本地方自治組織。大井川表示，從電視上看到花蓮的災情，感到非常痛心，希望透過捐助義援金略盡棉薄之力，協助災區能早日復原。

大井川也表示，看到台灣民眾發動的「鏟子超人」協助花蓮災區重建，他深受感動，事實上，在去年花蓮地震發生後，日本也注意到台灣民間團體自發性協助救災，不但成為高度討論的話題，也可以做為日本參考學習的重要指標。

李逸洋表示，回顧過往，無論是地震、颱風、水災或重大疫情，台灣與日本始終同甘共苦、積極互助。如此深厚的情誼，在國際社會中極為珍貴。台灣與日本是患難與共的朋友。從台灣的921大地震、花蓮地震，到日本的東日本大震災、能登半島地震，我們共同克服了災害的考驗。即便面對自然災害的威脅，我們的心仍緊密相連。台日已確認在防災領域合作的重要性，未來，兩國應全力推進這項合作。

茨城縣知事大井川和彥今天率團拜訪駐日代表處，對花蓮水災表達慰問之意，並捐贈義援金。（駐日特派員林翠儀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法